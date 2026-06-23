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Gabler Group stärkt Position im Bereich Subsea Communication and Data mit Auftrag einer europäischen Marine



23.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Gabler Group stärkt Position im Bereich Subsea Communication and Data mit Auftrag einer europäischen Marine

Auftrag im Wert von rund EUR 6 Mio. für sichere Unterwasserkommunikation und Datenübertragung

Stärkung der Position im Bereich Subsea Communication & Data

Umsetzung startet unmittelbar nach Vertragsabschluss

Erste Umsätze bereits im Geschäftsjahr 2026

Lübeck (Deutschland), 23. Juni 2026 - Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4 , die "Gesellschaft" oder "Gabler"), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, hat über ihre Tochtergesellschaft develogic einen Auftrag im Wert von rund EUR 6 Mio. gewonnen. Der Auftrag unterstreicht die starke Marktposition von Gabler im Bereich sicherheitskritischer Kommunikations- und Datensysteme für maritime Anwendungen, stärkt die Business Area Subsea Communication & Data und spiegelt die anhaltend hohe Nachfrage in den von der Gesellschaft adressierten Märkten wider. Die Umsetzung beginnt unmittelbar nach Vertragsabschluss, erste Umsätze werden bereits im Geschäftsjahr 2026 realisiert. Der Auftrag umfasst die Lieferung einer innovativen Lösung für sichere Unterwasserkommunikation sowie die Erfassung, Übertragung und Verarbeitung von Daten in maritimen Einsatzumgebungen. Ziel ist es, die Fähigkeiten bestehender Plattformen durch die flexible Einbindung externer Systeme zu erweitern und neue Anwendungsmöglichkeiten für maritime und Subsea-Operationen zu erschließen.



David Schirm, CEO der Gabler Group AG: "Der Auftrag unterstreicht die zunehmende Bedeutung leistungsfähiger Kommunikations- und Datensysteme für moderne maritime und subsea Operationen. Gleichzeitig bestätigt er unsere technologische Kompetenz in sicherheitskritischen Anwendungen. Die erneute Beauftragung durch einen bestehenden Kunden stärkt unsere Position im Bereich Subsea Communication & Data und macht die Differenzierung unserer Lösungen sichtbar." Die Gabler-Tochtergesellschaft develogic entwickelt hierfür Technologien zur sicheren Kommunikation, Vernetzung und Datenübertragung für maritime und subsea-Anwendungen. So können beispielsweise zusätzliche Sensoren oder externe Systeme in maritime Operationen eingebunden sowie die dabei gewonnenen Daten zuverlässig übertragen und verarbeitet werden. Die hohe Resilienz, modulare Architektur und Anpassungsfähigkeit der Technologie waren wesentliche Faktoren für die erneute Beauftragung durch den Kunden. Der Auftrag reiht sich in die anhaltend positive Entwicklung der von der Gabler Group adressierten Märkte ein. Zum 31. März 2026 verfügte die Gesellschaft über einen Auftragsbestand von rund EUR 376,8 Mio. und ist in Märkten tätig, die von langfristigen Investitionsprogrammen in den Bereichen maritime Sicherheit, kritische Infrastruktur und Verteidigungstechnologien geprägt sind.



INVESTOR RELATIONS KONTAKT: Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com



ÜBER DIE GABLER GROUP Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.



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