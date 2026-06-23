EQS-News: Gabler Group AG
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Gabler Group stärkt Position im Bereich Subsea Communication and Data mit Auftrag einer europäischen Marine
Der Auftrag umfasst die Lieferung einer innovativen Lösung für sichere Unterwasserkommunikation sowie die Erfassung, Übertragung und Verarbeitung von Daten in maritimen Einsatzumgebungen. Ziel ist es, die Fähigkeiten bestehender Plattformen durch die flexible Einbindung externer Systeme zu erweitern und neue Anwendungsmöglichkeiten für maritime und Subsea-Operationen zu erschließen.
Die Gabler-Tochtergesellschaft develogic entwickelt hierfür Technologien zur sicheren Kommunikation, Vernetzung und Datenübertragung für maritime und subsea-Anwendungen. So können beispielsweise zusätzliche Sensoren oder externe Systeme in maritime Operationen eingebunden sowie die dabei gewonnenen Daten zuverlässig übertragen und verarbeitet werden. Die hohe Resilienz, modulare Architektur und Anpassungsfähigkeit der Technologie waren wesentliche Faktoren für die erneute Beauftragung durch den Kunden.
Der Auftrag reiht sich in die anhaltend positive Entwicklung der von der Gabler Group adressierten Märkte ein. Zum 31. März 2026 verfügte die Gesellschaft über einen Auftragsbestand von rund EUR 376,8 Mio. und ist in Märkten tätig, die von langfristigen Investitionsprogrammen in den Bereichen maritime Sicherheit, kritische Infrastruktur und Verteidigungstechnologien geprägt sind.
Patrick Jacobs
Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.
23.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gabler Group AG
|Niels-Bohr-Ring 5a
|23568 Lübeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 451 3109 0
|E-Mail:
|ir@gablergroup.com
|Internet:
|www.gablergroup.com
|ISIN:
|DE000A421RZ9
|WKN:
|A421RZ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2351324
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