ROUNDUP/Höhere Kosten: Hornbach setzt sich vorsichtige Ziele

BORNHEIM - Der anhaltende Kostendruck wird den Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach auch in den kommenden Monaten belasten. "Die Frühjahrssaison hat zwar bisher erfreulich gestartet, es ist jedoch damit zu rechnen, dass aktuelle geopolitische Entwicklungen negative Auswirkungen auf die Kostenentwicklung und die Nachfrage im Handel haben werden", sagt Unternehmenschef Albrecht Hornbach am Dienstag laut einer Mitteilung. Für das laufende Jahr zeigte sich der Vorstand deshalb vorsichtig. Der Aktienkurs der Hornbach Holding drehte nach Verlusten zu Börsenstart schnell ins Plus.

US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr

ATLANTA - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im ersten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis zum 3. Mai zwar um 4,8 Prozent auf knapp 41,8 Milliarden US-Dollar (35,9 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse aber nur um 0,6 Prozent gewachsen. Damit verfehlte der Konzern die Erwartungen der Analysten, ergebnisseitig schlug sich Home Depot aber besser als gedacht. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um fast ein Prozent zu.

ROUNDUP: Aixtron erhält Auftrag für mehrere Systeme zum KI-Netzwerk-Ausbau

HERZOGENRATH - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat einen Auftrag für mehrere Maschinen zur Herstellung von indiumphosphidbasierter Bauelemente erhalten. Der US-Technologiekonzern Lumentum habe mehrere G10-AsP-Systeme bestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mit. Lumentum ist den Angaben nach ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren. Die im MDax notierte Aixtron-Aktie legte zuletzt um rund 1,8 Prozent auf 51,26 Euro zu.

U-Boot-Ausrüster Gabler erwartet Umsatz auf Vorjahresniveau

LÜBECK - Der U-Boot-Ausrüster Gabler rechnet nach einem schwachen ersten Quartal für 2026 mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Der Erlös solle in diesem Jahr zwischen 69 und 71 Millionen Euro erreichen, teilte der Börsenneuling am Dienstag in Lübeck mit. Das wäre etwa so viel wie die gut 70 Millionen Euro aus dem Vorjahr. Zudem erwartet Vorstandschef David Schirm einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) von 17 bis 19 Millionen Euro.

ROUNDUP: Energiekonzern zu verkaufen - Geht Uniper an Investoren?

BERLIN/DÜSSELDORF - "Energieunternehmen zu verkaufen. Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail". So ähnlich stand es jetzt in einer Verkaufsanzeige in der "Financial Times". Es geht um den (noch) verstaatlichten Energiekonzern Uniper, Deutschlands größten Gashändler. Die Anzeige aufgegeben hat das Bundesfinanzministerium. Es geht jetzt also los.

Alphabet und Blackstone planen gemeinsam KI-Rechenzentren mit Google-Chips

NEW YORK/MOUNTAIN VIEW - Die Alphabet-Tochter Google und der Finanzinvestor Blackstone wollen zusammen Rechenzentren für Künstliche Intelligenz aufbauen. Der Finanzinvestor will anfänglich fünf Milliarden US-Dollar (4,3 Mrd Euro) in das gemeinsame Unternehmen für KI-Dienste in der Cloud investieren und die Mehrheit übernehmen, wie er in der Nacht zum Dienstag in New York mitteilte. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg soll sich die Investition einschließlich Schulden auf 25 Milliarden Dollar belaufen. Chef des Gemeinschaftsunternehmens soll der langjährige Google-Manager Traynor Sloss werden.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



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