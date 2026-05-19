Pünktlich zur Präsentation auf der European-Summit-Konferenz von Cantor in Hamburg hat die Gabler Group Eckdaten zum operativen Verlauf des ersten Quartals 2026 sowie einen Ausblick für das Gesamtjahr vorgelegt. Demnach rechnet der Zulieferer für militärische U-Boote und Unterwassertechnologien wie Spezialbatterien und Messsysteme für 2026 mit Umsätzen zwischen 69 und 71 Mio. Euro sowie einem um die Aufwendungen für das Anfang März umgesetzte IPO im Scale-Segment bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in einer Bandbreite von 17 bis 19 Mio. Euro. Zur weiteren Einordnung: Zum Ende des ersten Quartals 2026 kommt Gabler auf Erlöse von 5,5 Mio. Euro. Das sieht zunächst einmal nach einem übersichtlichen Start aus. Die Lübecker betonen jedoch, dass die Resultate aufgrund des projektgetriebenen Geschäftsmodells sowie der üblichen Saisonalität "vollständig im Rahmen der Erwartungen" liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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