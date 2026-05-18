Original-Research: 3U Holding AG - von Montega AG



18.05.2026 / 14:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu 3U Holding AG Unternehmen: 3U Holding AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.05.2026 Kursziel: 2,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

3U verdoppelt Stromproduktion im ersten Quartal



3U hat kürzlich den Bericht zum ersten Quartal 2026 vorgelegt.



Konzernergebnis durch Bitcoin-Abschreibung belastet: Operativ präsentierte 3U ein gemischtes Bild mit einem deutlichen EE-Wachstum nach abgeschlossenem Repowering einerseits und weiterer Schwäche im SHK-Segment andererseits. Dies resultiert in einem Konzernumsatz von 12,4 Mio. EUR (-15,1% yoy) und einem EBITDA von 0,7 Mio. EUR (Vj.: -0,2 Mio. EUR). Unterhalb des EBITDA belastete eine Abschreibung des Bitcoin-Bestands i.H.v. 7,2 Mio. EUR auf den Q1-Schlusskurs (~59,0 Tsd. EUR) das Ergebnis. Angesichts der deutlichen Kurserholung seit dem Stichtag dürfte bei einem BTC-Kurs auf aktuellem Niveau (66,1 Tsd. EUR zum 18.05.2026) eine deutliche Zuschreibung i.H.v. rund 3 Mio. EUR möglich sein.



Stabile Ertragskraft im ITK-Segment: Im Segment ITK verzeichnete 3U einen Umsatzrückgang auf 3,3 Mio. EUR (-11,0 % yoy) aufgrund rückläufiger Voice-Business-Erlöse. Durch einen Zuwachs im margenstärkeren Managed-Services-Geschäft sowie reduzierte Vertriebs- und Verwaltungskosten konnte das Segment-EBITDA mit 0,9 Mio. EUR (Vj.: 0,9 Mio. EUR) stabil auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Unter Berücksichtigung geringer Abschreibungen und eines positiven Finanzergebnisses erwirtschaftete das Segment ein Nettoergebnis von 0,8 Mio. EUR.



Erneuerbare Energien als wesentlicher EBITDA-Treiber: Die Performance im Segment Erneuerbare Energien war im ersten Quartal von der vollständigen Inbetriebnahme des Repowering-Projekts in Langendorf geprägt. Die Stromproduktion verdoppelte sich nahezu auf 23,0 GWh (Vj.: 11,7 GWh), trotz eines reduzierten Beitrags der Solarparks (1,3 GWh; Vj.: 1,8 GWh). Entsprechend stiegen die Segmentumsatzerlöse deutlich auf 2,0 Mio. EUR (+73,9 % yoy). Das Segment-EBITDA konnte mit 1,4 Mio. EUR (Vj.: 0,7 Mio. EUR) mehr als verdoppelt und die EBITDA-Marge auf starke 69,5% (+9,8PP yoy) gesteigert werden. Da ein Teil der Neuanlagen erst im Verlauf des Quartals ans Netz ging, erwarten wir für das zweite Quartal einen nochmals gesteigerten Ergebnisbeitrag.



Restrukturierung im SHK-Segment zeigt erste Wirkungen: Das Segment SHK litt im ersten Quartal weiterhin unter dem schwachen Bauumfeld, was zu einem Umsatzrückgang auf 7,4 Mio. EUR (-26,1 % yoy) führte. Das Segment-EBITDA verharrte bei-0,8 Mio. EUR (Vj.: -0,8 Mio. EUR). Dennoch zeigen die im Vorjahr eingeleiteten Effizienzmaßnahmen erste Fortschritte: Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um ca. 30,0% yoy, während die Personalkosten um 9,0% yoy reduziert wurden. Die Mitarbeiterzahl sank zum Stichtag auf 91,7 FTE (Vj.: 106,6). Während die gestiegenen Baugenehmigungen zum Jahresbeginn Hoffnung auf eine Besserung im Jahresverlauf machen, bleibt das Segment unseres Erachtens anfällig für Nachfrage- und Kostenrisiken infolge der verschärften geopolitischen Lage.



Fazit: Das EBITDA entwickelte sich im ersten Quartal erwartungsgemäß positiv infolge der neuen Windenergieanlagen in Langendorf. Unterjährig erwarten wir eine weitere Ergebnisverbesserung, da die Anlagen im zweiten Quartal erstmals über den gesamten Zeitraum aktiv sind und zugleich die Profitabilität im SHK-Segment infolge der eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen schrittweise verbessert werden dürfte. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Kaufempfehlung sowie unser DCF- und SOTP-basiertes Kursziel von EUR 2,20.







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