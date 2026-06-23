Für Nordex entwickelt sich der US-Markt zunehmend zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Das Unternehmen hat drei neue Aufträge aus den Vereinigten Staaten mit einem Gesamtvolumen von 484 MW erhalten und damit die bislang größten konkreten Fortschritte bei der Expansion in den weltweit zweitgrößten Windenergiemarkt erzielt.



Die Aufträge ( Auftraggeber nicht genannt) umfassen zum einen ein Projekt über rund 154 MW mit 32 Turbinen des Typs N133/4.8. Hinzu kommen zwei weitere Windparks mit einer Gesamtleistung von rund 330 MW, die mit 56 Turbinen der leistungsstärkeren N163/5.X-Plattform ausgestattet werden. Insgesamt summieren sich die Bestellungen auf 88 Turbinen und unterstreichen die Wettbewerbsfähigkeit des Produktportfolios im US-Markt.



Besondere Bedeutung erhält die Meldung vor dem Hintergrund, dass Nordex bislang nur begrenzt im US-Geschäft vertreten war. Neben dem bereits 2025 verbuchten, unter Vorbehalt stehenden Großauftrag von rund 1,1 GW des Energieversorgers Alliant Energy sind die neuen Bestellungen die ersten größeren Aufträge mehrerer unabhängiger Kunden. Dies deutet darauf hin, dass Nordex zunehmend Marktanteile in einem Umfeld gewinnen kann, das bislang von den großen US- und internationalen Turbinenherstellern dominiert wurde.



Das zusätzliche Auftragsvolumen stärkt die Visibilität für die kommenden Quartale und könnte die Erwartungen an den Auftragseingang 2026 nach oben verschieben. Da der Windenergiemarkt in den USA von einer Modernisierung des Stromnetzes, steigenden Strombedarfen durch Rechenzentren und einer zunehmenden Elektrifizierung der Wirtschaft profitiert, eröffnet sich für Nordex ein attraktiver Wachstumsmarkt.



Die neuen Aufträge sind zwar für sich genommen Standard, liefern jedoch einen wichtigen Beleg dafür, dass die US-Markteintrittsstrategie an Dynamik gewinnt.





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