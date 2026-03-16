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zukunftsbilanzen.de
16.03.2026 06:46 Uhr
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3 erneuerbare Energieaktien im Kurs-Rausch - Nordex, Vestas und RE Royalties

Wie verwandelt man Wind in Geld? Geht das überhaupt? Wenn man sich die aktuelle Dynamik an den Märkten ansieht, scheint die Antwort ein klares Ja zu sein. Während die Welt über Klimaziele debattiert, schaffen einige Unternehmen Fakten, die Investorenherzen glücklich machen. Wir blicken heute auf ein Trio für die globale Energiewende. Von dem explosiven Kursrausch eines Hamburger Traditionsunternehmens über die strategischen Fernost-Pläne eines dänischen Weltmarktführers bis hin zu einem innovativen Finanzierungsmodell aus Übersee, das den Sektor von einer ganz anderen Seite aufrollt. Es geht um echte Substanz, um gigantische Auftragsbücher und um die Frage, wo die langfristige Rendite wirklich "wohnt". In der Welt der Erneuerbaren weht derzeit ein ziemlich steifer Wind, der Chancen offenbart, die man so schnell nicht wieder sieht.

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Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

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