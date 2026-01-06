Auch in 2026 dürften Aktien aus den Bereichen Rüstung, Rohstoffe und Wasserstoff im Fokus von Anlegern stehen. Eine Chance zum Einstieg oder Nachkauf bietet sich derzeit bei Pasinex Resources. Der Zink-Highflyer hat Anleger in 2025 begeistert und der positive Newsflow dürfte auch 2026 anhalten. Eine produzierende Mine wird ausgebaut und ein Projekt soll bald in Produktion gehen. Mit einem Großauftrag ist TKMS ins neue Jahr gegangen. Dies brachte neue Impulse für die Aktie. Nach einer Halbierung sehen Analysten bei Plug Power eine Kaufchance. Aber Vorsicht! Am 15. Januar 2026 steht beim Wasserstoff-Pionier eine wichtige Entscheidung an.Den vollständigen Artikel lesen ...
