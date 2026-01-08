Nachdem der DAX am Mittwoch einen weiteren neuen Rekordstand verbuchen konnte, dürfte es am heutigen Donnerstag ein paar Punkte nach unten gehen. Am Mittwoch ging der deutsche Leitindex am Ende mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 25.122,26 Zählern aus dem Handel. Zwei Stunden vor dem heutigen Handelsstart taxiert der Broker IG des DAX 0,4 Prozent tiefer auf 25.028 Punkte.Belasten dürften hier die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie. Zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
