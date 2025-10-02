EQS Stimmrechtsmitteilung: LPKF Laser & Electronics SE

LPKF Laser & Electronics SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



02.10.2025 / 12:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wir beziehen uns auf die Stimmrechtsmitteilungen (Konzernmitteilungen) vom 15. September 2025 (i) des Herrn Florian Schuhbauer einschließlich seiner Tochtergesellschaften Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Group Ltd., Active Ownership Capital S.à r.l., Active Ownership European Opportunities Fund SCS, EOF Master Holdco S.à r.l., AOC Alpha S.à r.l. und AOC Alpha GmbH, (ii) des Herrn Klaus Röhrig einschließlich seiner Tochtergesellschaften Active Ownership Management Ltd., Active Ownership LP, Active Ownership Investments Ltd., Active Ownership Group Ltd., Active Ownership Capital S.à r.l., Active Ownership European Opportunities Fund SCS, EOF Master Holdco S.à r.l., AOC Alpha S.à r.l. und AOC Alpha GmbH, und (iii) des Herrn Charles N. Mills, einschließlich seiner Tochtergesellschaften MBB Capital Partners LLC, MBB Participation LLC, MBB ALTS 2023-2025, LLC, Active Ownership European Opportunities Fund SCS, EOF Master Holdco S.à r.l., AOC Alpha S.à r.l. und AOC Alpha GmbH (Herr Schuhbauer zusammen mit seinen vorgenannten Tochtergesellschaften, Herr Röhrig zusammen mit seinen vorgenannten Tochtergesellschaften sowie Herr Mills zusammen mit seinen vorgenannten Tochtergesellschaften nachfolgend gemeinsam als die 'Mitteilenden' bezeichnet).

Die Mitteilenden haben gemäß § 43 WpHG folgende Angaben gemacht:

1. Ziele des Erwerbs der Stimmrechte, § 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG

1.1 Die Investition dient jeweils der Erzielung von Handelsgewinnen und der Umsetzung von strategischen Zielen.

1.2 Die Mitteilenden beabsichtigen, in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses und der operativen Entwicklung der LPKF Laser & Electronics SE, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der LPKF Laser & Electronics SE zu erwerben.

1.3 Die Mitteilenden streben eine ihrer Beteiligung angemessene Repräsentation im Aufsichtsrat der LPKF Laser & Electronics SE an. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands der LPKF Laser & Electronics SE ist gegenwärtig nicht beabsichtigt.

1.4 Die Mitteilenden streben derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der LPKF Laser & Electronics SE an.

2. Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel, § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG

Die Mitteilenden haben ausschließlich Eigenmittel zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte verwendet.



02.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

