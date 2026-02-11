Original-Research: LPKF Laser & Electronics - von Montega AG



11.02.2026 / 13:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics Unternehmen: LPKF Laser & Electronics ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.02.2026 Kursziel: 9,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

HIT-Feedback: LIDE Ramp-Up erst ab 2027 erwartet



Dr. Klaus Fiedler (CEO) hat während der Hamburger Investorentage im Rahmen der Gruppenpräsentation die Fortschritte und Perspektiven insbesondere im LIDE-Bereich erläutert.



Halbleiterbereich als Wachstumschance: Im Fokus der Investoren stand erneut die LIDE-Technologie. Eine hochvolumige Serienorder konnte LPKF bislang noch nicht vermelden, was laut CEO Dr. Fiedler primär auf unzureichende Yields entlang der Prozesskette im Advanced Packaging zurückzuführen ist, die außerhalb von LPKFs Anwendungsbereich liegen. Kritisch ist hierbei insbesondere der Metallisierungsschritt, bei dem Leiterbahnen auf oder zwischen den Glassubstraten aufgebracht werden. Diese Metallisierungen sind essenziell, um die einzelnen Layer elektrisch miteinander zu verbinden. Hier sieht LPKF jedoch nach jüngsten Gesprächen mit relevanten Unternehmen im Rahmen einer Asienreise positive Anzeichen für eine Verbesserung der Yields, sodass der Produktions-Ramp Up für High-Performance-Chips der OEMs (bspw. TSMC, Intel, Samsung) wohl in 2027 erfolgen kann.



Strategisch erweitert LPKF auf Kundennachfrage zudem sein Portfolio um weitere Prozessschritte im Advanced Packaging, insbesondere im Bereich Depaneling/Singulierung. Dabei handelt es sich um den finalen Fertigungsschritt, indem Chips präzise aus größeren Panels vereinzelt werden. Durch die Erweiterung in diesen Bereich positioniert sich LPKF tiefer in der Wertschöpfungskette und erhöht seine strategische Relevanz als Systemlieferant. Dr. Fiedler rechnet sowohl in der Glasstrukturierung als auch der Singulierung mit einer Ramp-up-Phase ab 2027, während die Hochvolumenphase ab 2029 erwartet wird.



Solar kurzfristig unter Druck: Das umsatzstarke Solar-Segment steht aktuell hingegen vor einer Übergangsphase aufgrund der Neuordnung der globalen Lieferketten infolge der Zolldiskussionen. Diese führten u.a. zu gekürzten Expansionsplänen außerhalb der USA beim weltweit größten Dünnschichtsolarmodulhersteller. Zum anderen verschärft sich der Wettbewerbsdruck in China, einem weiteren Kernmarkt von LPKF, wo lokale Anbieter deutlich kostengünstigere Anlagen anbieten. LPKF reagiert hier mit einem vereinfachten, preislich attraktiveren Maschinenmodell, dennoch erwarten wir für 2026 rückläufige Umsätze im Solarsektor (MONe: ~30 Mio. EUR). Mittelfristig könnte jedoch die technologische Transition hin zu Perovskit-basierten Solarzellen einen neuen Investitionszyklus auslösen, da diese höhere Wirkungsgrade versprechen, neue Produktionsprozesse erfordern und damit potenziell wieder höhere Nachfrage nach spezialisierten Lösungen von LPKF generieren.



Ausblick 2026: Für 2026 stellt sich der Ausblick entsprechend verhaltener dar. Einzelorders im LIDE-Bereich dürften zwar weiter eingehen, können die Schwäche im Solargeschäft jedoch nur teilweise kompensieren. Gleichzeitig treibt LPKF unter CFO Peter Mümmler die Kostenreduktion weiter voran und erzielt hierbei sichtbare Fortschritte, was die Ergebnisresilienz in der Übergangsphase stärken dürfte. Wir passen unsere Prognosen entsprechend an und erwarten für das kommende Jahr einen Umsatz leicht unterhalb von 2025 bei einer aufgrund der Kostenmaßnahmen steigenden operativen Marge (EBIT-Marge MONe: 3,8%).



Fazit: LPKF steht vor einem Übergangsjahr 2026. Der erwartete Rückgang im Solar-Segment dürfte zwar größtenteils von weiterem Wachstum im LIDE-Bereich aufgefangen werden, gleichzeitig sind signifikante Einzelorders frühestens gegen Ende 2026 zu erwarten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem infolge der angepassten Erwartungen für 2026ff. reduzierten Kursziel i.H.v. 9,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News