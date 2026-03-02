EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LPKF Laser & Electronics SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die LPKF Laser & Electronics SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.lpkf.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.lpkf.com/en/investor-relations/publications/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026
Ort: https://www.lpkf.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026
Ort: https://www.lpkf.com/en/investor-relations/publications/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LPKF Laser & Electronics SE
|Osteriede 7
|30827 Garbsen
|Deutschland
|Internet:
|www.lpkf.com
|Ende der Mitteilung
EQS News-Service
2265824 02.03.2026 CET/CEST
