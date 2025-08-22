UBS zeigt sich vor den Nvidia-Quartalszahlen optimistisch und erhöht das Kursziel deutlich. Doch geopolitische Spannungen und regulatorische Unsicherheiten im China-Geschäft könnten das Wachstum des KI-Chipgiganten stark gefährden. UBS optimistisch vor Nvidia-Zahlen - China bleibt Unsicherheitsfaktor Kurz vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Quartalszahlen des US-amerikanischen Chipherstellers Nvidia hat die Schweizer Großbank UBS ihr Kursziel für die Aktie deutlich angehoben. Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de