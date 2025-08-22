In dieser Handelswoche haben die Analysten von Morgan Stanley die Aktie von UnitedHealth erneut genauer unter die Lupe genommen. Die Experten sprechen weiterhin eine Kaufempfehlung für das Papier des größten US-Krankenversicherers aus, der in den zurückliegenden Monaten für jede Menge Negativschlagzeilen sorgte.Die Einstufung der US-Bank lautet weiterhin "Overweight", der Zielkurs wurde allerdings von 342 auf 325 Dollar gesenkt. Morgan Stanley reduzierte die Schätzungen und wird damit einer vorsichtigeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
