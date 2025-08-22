Wenige Stunden vor der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag sind die Anleger in New York vorsichtig optimistisch. Es herrscht die Hoffnung, dass Powell positive Hinweise in Richtung einer Zinssenkung auf der Sitzung Mitte September geben wird. Jüngste Aussagen einiger US-Währungshüter mahnen indes etwas zur Vorsicht. Eine halbe Stunde vor dem Handelsstart an den US-Börsen taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 44.919 Punkte. Damit würde der Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
