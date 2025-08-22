Die Schaeffler-Aktie befindet sich seit April in einem längerfristigen Aufwärtstrend. Damit konnte ein Teil des vorherigen Kurseinbruchs wieder aufgeholt werden. Am Freitag gewinnt leicht und steht aktuell bei 5,20 €. Sind das noch günstige Einstiegskurse? Neukonzeption beginnt zu greifen Mit der Übernahme von Vitesco begann der Konzernumbau im Bereich als Zulieferer der Automobilbranche. Zuvor war das Unternehmen sehr stark bei den Verbrenner-Motoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
