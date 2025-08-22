EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Turbon AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Turbon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx
22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Turbon AG
|Zum Ludwigstal 14 - 16
|45527 Hattingen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.turbon.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2187744 22.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group