Das Fraunhofer ISE hat ein technisches Verfahren definiert, um die Leistung großflächiger Perowskit-Silizium-Tandem-Module unter Verwendung der spektralen Variabilität des LED-Solarsimulators zu testen. Der Ansatz reduziere den Aufwand, die benötigte Zeit und senke damit die Kosten. von pv magazine global Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) haben ein neues Verfahren zur präzisen und rückverfolgbaren spektralen Justierung von LED-basierten Sonnensimulatoren für Messungen großflächiger Perowskit-Silizium-Tandem-Solarmodule entwickelt. "Wir haben erstmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland