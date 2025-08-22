Baden-Baden - Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami stehen mit dem Song "Golden" aus dem Netflix-Film "KPop Demon Hunters" weiter an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Als stärkste Neueinsteiger etablieren sich Nina Chuba und Makko ("Fucked Up", drei), die hinter Überflieger Alex Warren ("Ordinary", zwei) debütieren.



In den Album-Charts landet die Gothic-Rock-Band Mono Inc. mit "Darkness" auf dem ersten Rang. Billie Eilishs "Hit Me Hard and Soft" klettert dank einer Vinyl-Sonderauflage anlässlich seines einjährigen Jubiläums von Rang 15 auf zwei. Der Soundtrack von "KPop Demon Hunters" folgt dahinter auf Platz drei.



Auch Niall Horan ("Heartbreak Weather", vier), Deep Purple ("Made In Japan", fünf) und Unheilig ("Große Freiheit", sieben) schaffen es dank Re-Issues älterer Platten wieder in die obersten zehn Plätze. Rapper Luciano landet mit "Banditorinho 2" dazwischen auf Platz sechs. Auf den Plätzen acht bis zehn folgen "Schlagerpiloten" mit "Echte Liebesbriefe", Conan Gray mit "Wishbone" und die Punkgruppe Rise Against mit "Ricochet".



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





