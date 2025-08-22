Erstmals zeigt eine bundesweit einheitliche Geothermie-Karte, wo die Nutzung oberflächennaher Erdwärme durch Erdwärmesonden möglich ist - und wo nicht. Die interaktive Karte wurde im Forschungsprojekt WärmeGut unter Leitung des LIAG-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG) in Hannover entwickelt. Beteiligt waren die Georg-August-Universität Göttingen (UGOE) und die geoENERGIE Konzept GmbH aus Freiberg in Zusammenarbeit mit allen 16 geologischen Landesdiensten. "Uns ist es gemeinsam mit den Projektpartnern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
