© Foto: UnsplashDie Citi warnt vor dem heiß gehandelten Softwareunternehmen Palantir, das von Milliardär Peter Thiel mitgegründet wurde. Ihr technologischer Fortschritt könnte bald verflogen sein.In einem aktuellen CNBC-Interview warnt Citigroup-Analyst Tyler Radke: Der Software-Gigant Palantir könnte seinen technologischen Vorsprung verlieren - und zwar, weil die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) das Spielfeld neu ordnet. [spotify]0aGidOxv9VLcwWBbMgrJmH[/spotify] "Der Grund, warum sie derzeit erfolgreich sind, ist, dass praktisch jedes Unternehmen weltweit versucht, mit KI zu starten. Bevor man jedoch ein Modell oder eine KI-Anwendung einsetzt, muss man seine Daten in Ordnung bringen." …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE