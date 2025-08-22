Aleasoft Energy Forecasting gibt an, dass die höheren Durchschnittstemperaturen in den wichtigsten europäischen Strommärkten in der vergangenen Woche zu einem Anstieg der Stromnachfrage und der Preise geführt haben. Frankreich und Deutschland stellten unterdessen neue Rekorde für die an einem einzigen Tag im August produzierte Solarstrommenge auf. von pv magazine Global Der wöchentliche Durchschnittspreis für Strom stieg laut einer Analyse von Aleasoft Energy Forecasting in der zweiten Augustwoche in den wichtigsten europäischen Strommärkten. Das spanische Beratungsunternehmen stellte im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland