Xiaomi hat im zweiten Quartal 2025 mit seiner Autosparte einen Umsatz von 20,6 Milliarden Yuan erzielt. Das sind umgerechnet 2,47 Mrd. Eur . Das entspricht einem Plus von 13,8 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. Gleichzeitig stiegen die Auslieferungen auf 81.302 Fahrzeuge - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind das fast 200 Prozent mehr. Die Bruttomarge kletterte auf 26,4 Prozent, während sich der operative Verlust auf 300 Milliarden Yuan verringerte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
