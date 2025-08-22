Trotz massiver Sparkurs-Signale und einer Gewinnwarnung legt die Aktie von Novo Nordisk deutlich zu. Anleger scheinen auf einen strategischen Turnaround zu setzen - gegen den allgemeinen Trend.Kursplus trotz Sparschraube Am Freitag erreicht die Novo Nordisk-Aktie zeitweise 366,10 Daenische Kronen und steigt damit um 2,8 Prozent. Bereits am Vortag hatte das Papier über drei Prozent zugelegt. Dies geschieht in einer Phase, in der der dänische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de