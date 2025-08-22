Paris (ots/PRNewswire) -Am 19. September wird Huawei in der französischen Hauptstadt Paris unter der Überschrift "Ride the Wind" seine neuen, innovativen Produkte vorstellen. Auf der Veranstaltung werden die brandneue HUAWEI WATCH GT 6 Serie, die modernste Fitness- und Gesundheitsfunktionen bietet, sowie mit Spannung erwartete Smartphone- und Tablet-Produkte vorgestellt.Seit seinem Einstieg in den Markt für intelligente Wearables 2015 hat Huawei eine breite Palette von Produkten eingeführt, die von Verbraucherinnen und Verbrauchern weltweit gut aufgenommen wurden. Bis Juni 2025 hatte das Unternehmen über 200 Millionen Wearables ausgeliefert. Im ersten Quartal 2025 stiegen die Wearable-Lieferungen von Huawei im Vergleich zum Vorjahr um 42,4 %, womit das Unternehmen Platz eins auf dem weltweiten Wearables-Markt belegte[1].In den letzten zehn Jahren hat Huawei Innovationen vorangetrieben und die Grenzen der Branche immer wieder neu definiert. Die HUAWEI WATCH GT 5 Serie ist mit dem bahnbrechenden TruSense-System ausgestattet, das Gesundheitsüberwachung vielseitiger und schneller denn je macht. Die HUAWEI WATCH 5 Serie verfügt über eine Dual-Batterie-Funktionalität, um eine hohe Leistung mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit zu verbinden. Die HUAWEI WATCH Ultimate Serie bietet spezielle Modi für Tauchen, Golf und Outdoor-Ausflüge für unerschrockene Abenteurer. Mit ihren mehr als 100 Trainingsmodi, ihrem eleganten Design und ihren anpassbaren Funktionen haben die Produkte von Huawei die Messlatte für die Performance von Wearables höher gelegt.Auch die Tablets von Huawei haben die Nutzerinnen und Nutzer in ihren Bann gezogen, dank Eigenschaften wie dem bahnbrechenden PaperMatte-Display und nahtlos integrierten, produktivitätssteigernden Tools. Das HUAWEI PaperMatte Display und M-Pencil machen das digitale Lesen und Schreiben einfacher als je zuvor, und Apps wie GoPaint[2] und HUAWEI Notes bieten einen niederschwelligen Zugang zu digitaler Kreativität. Auf der Veranstaltung im nächsten Monat wird auch ein globales GoPaint[3] ins Leben gerufen, um eine neue Generation von Kreativen zu noch mehr Kreativität anzuspornen.In diesem Jahr macht die Markenphilosophie von Huawei CBG auch einen mutigen Schritt nach vorn. Mit der bevorstehenden Produkteinführung möchte Huawei seine Beziehungen zu jungen Nutzerinnen und Nutzern vertiefen, indem es hochwertige, modische und technologieorientierte Produkte und Technologien fördert, die digitale und geografische Grenzen überwinden und neue kreative Communities entstehen lassen.[1] Datenquelle: IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker, 2025Q1[2] GoPaint ist eine App zur digitalen Gestaltung, die exklusiv aufHuawei-Tablets verfügbar ist.[3] HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity ist eine Plattform für alle, diegerne kreativ sind, um sich auszudrücken, die Kreativität zu fördern und mehrMenschen zu ermutigen, sich mit Kunst zu beschäftigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2755349/4491398__1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-am-19-september-in-paris-neue-wearables-tablets-und-telefone-vor-302536798.htmlPressekontakt:Qingying Li,liqingying@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/6102503