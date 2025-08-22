Münster/Elversberg - Am 3. Spieltag der 2. Bundesliga hat Preußen Münster den ersten Saisonsieg gefeiert und den 1. FC Nürnberg mit 2:1 besiegt, während Elversberg in letzter Minute einen 2:1-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern sicherte.



In Münster entwickelte sich ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Zunächst nutzten die Gastgeber ihre Chancen konsequent: Oliver Batista-Meier brachte den SCP in der 32. Minute in Führung, ehe Marvin Schulz in der 43. Minute auf 2:0 erhöhte. Nürnberg drängte nach dem Seitenwechsel auf den Anschluss und kam in der 74. Minute durch Rafael Lubach tatsächlich noch einmal heran. Trotz zahlreicher Gelegenheiten reichte es für die Franken aber nicht mehr zu einem Punkt.



In Elversberg fiel die Entscheidung spät. Die Hausherren gingen kurz vor der Pause durch Luca Schnellbacher (43.) in Führung. Nach einer umkämpften zweiten Hälfte glich Kaiserslautern in der 79. Minute per Elfmeter durch Richmond Tachie aus. Als alles nach einem Remis aussah, besorgte Frederik Schmahl in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Sieg für die Saarländer.



Durch die Ergebnisse klettert Elversberg ins Tabellenmittelfeld, während Kaiserslautern nach der zweiten Niederlage weiter unter Druck steht. Nürnberg steckt hingegen in der Krise, Münster schöpft nach dem ersten Dreier neue Hoffnung.





© 2025 dts Nachrichtenagentur