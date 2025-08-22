Die Aktie von Intel verzeichnete am Freitag einen Kurssprung von rund sechs Prozent. Auslöser war ein Paukenschlag aus dem Weißen Haus, der die Anleger elektrisierte: Die US-Regierung unter Donald Trump plant offenbar einen direkten Einstieg bei dem angeschlagenen Chip-Giganten.Präsident Donald Trump selbst sorgte für Klarheit und erklärte gegenüber Reportern im Weißen Haus: "Sie haben zugestimmt, und ich denke, es ist ein großartiges Geschäft für sie." Laut Trump strebe die Regierung einen Anteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
