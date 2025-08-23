Vancouver, B.C., 22. August 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen") veröffentlichte heute den konsolidierten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für das dritte Quartal zum 30. Juni 2025.

Alle Zahlenwerte sind, sofern nicht anders angegeben, in Tausend kanadischen Dollar ausgewiesen.

Der für das 3. Quartal 2025 ausgewiesene Umsatz betrug 2.744 $, was gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr einem Plus von 122 $ entspricht. In diesem Zeitraum wurde die Fertigung einer groß angelegten 120-kW-REVTM-Maschine für Procescir aus Mexiko abgeschlossen und mit der Erstanfertigung von zwei 60-kW-REVTM-Maschinen begonnen, die an Microdried, den langjährigsten Royalty-Partner von EnWave, verkauft wurden.

Die für das 3. Quartal 2025 ausgewiesenen Royalty-Einnahmen betrugen 431 $, was gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr einem Anstieg von 6 $ entspricht. Der Anstieg der Royalties ist in erster Linie auf eine Steigerung der Anzahl der Royalty-Partner sowie eine Erweiterung der Produktverkäufe und der Kapazitätsnutzung der REVTM-Maschinen im Quartal zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch einen Rückgang der Royalties im Zusammenhang mit der Beendigung der Lizenzvereinbarung und dem Rückkauf von Maschinen von einem im US-Bundesstaat Illinois ansässigen Cannabisunternehmen während des Berichtszeitraums ausgeglichen wurde.

Die Bruttomarge für die drei Monate zum 3. Quartal 2025 betrug 19 % verglichen mit 44 % im 3. Quartal 2024. Der Rückgang der Marge war in erster Linie das Ergebnis des Produktionsabsatzmixes und eines einmaligen, margenstarken Wiederverkaufs einer Großmaschine im Vergleichszeitraum.

Im 3. Quartal 2025 wurde ein Anstieg der Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten ("SG&A-Kosten") (einschließlich Forschung und Entwicklung ("F&E")) um 40 $ gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr verzeichnet. Diese Zunahme ist in erster Linie auf zusätzliches Vertriebspersonal, eine verstärkte Teilnahme an Fachmessen sowie den Zeitpunkt der Patentaufrechterhaltungskosten zurückzuführen, was durch geringere Rechtskosten ausgeglichen wurde.

Der für das 3. Quartal 2025 ausgewiesene bereinigte EBITDA(1)-Verlust belief sich auf 575 $, was gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr einem Rückgang um 660 $ entspricht.

Konsolidiertes Finanzergebnis:

(Tsd. $) Drei Monate zum 30. Juni Neun Monate zum 30. Juni 2025 2024 Veränderung % 2025 2024 Veränderung % Umsatzerlöse 2.744 2.622 5 % 7.610 4.547 67 % Direkte Kosten (2.209) (1.471) 50 % (5.526) (3.330) 66 % Bruttomarge 535 1.151 (54 %) 2.084 1.217 71 % Betriebskosten Gemein- und Verwaltungskosten 532 665 (20 %) 1.541 1.742 (11 %) Vertrieb und Marketing 485 358 35 % 1.407 1.149 22 % Forschung und Entwicklung 388 342 13 % 1.124 1.127 (0 %) 1.405 1.365 3 % 4.072 4.018 1 % Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbetrieben (1.162) (235) 394 % (2.462) (2.938) (16 %) Netto-(verlust) -ertrag aus nicht fortgeführten Geschäftsbetrieben (9) (32) (72 %) 1.109 (35) (3269 %) Bereinigtes EBITDA(1) - (Verlust) Ergebnis (575) 85 (776 %) (1.098) (1.939) (43 %) (Verlust) Gewinn pro Aktie: Fortgeführte Geschäftsbetriebe - unverwässert und verwässert $ (0,01) $ (0,01) $ (0,02) $ (0,02) Nicht fortgeführte Geschäftsbetriebe - unverwässert und verwässert $ 0,00 $ 0,00 $ 0,01 $ 0,00 unverwässert und verwässert $ (0,01) $ (0,01) $ (0,01) $ (0,02)

Anmerkung:

(1) Das bereinigte EBITDA ist keine IFRS-konforme Finanzkennzahl. Siehe nachstehende Information zu den nicht auf den IFRS beruhenden Finanzkennzahlen für eine Überleitung zum ähnlichsten IFRS-Äquivalent.

Der konsolidierte Zwischenabschluss und der Lagebericht (MD&A) von EnWave sind über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und die Website des Unternehmens unter http://www.enwave.net abrufbar.

Wichtigste Finanzergebnisse des neunmonatigen Zeitraums zum 30. Juni 2025 (ausgedrückt in Tsd. $)

Der ausgewiesene Umsatz betrug 7.610 $, was gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr einem Plus von 3.063 $ entspricht. Der Umsatzanstieg in diesem Zeitraum war in erster Linie auf höhere Maschinenverkäufe zurückzuführen.

Die ausgewiesenen Royalty-Einnahmen betrugen 1.464 $, was gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr einem Anstieg von 145 $ oder 11 % entspricht. Der Anstieg der Royalties ist in erster Linie auf eine Steigerung der Anzahl der Royalty-Partner, der Produktverkäufe, der Produktion der Partner und der Exklusivitätszahlungen zurückzuführen.

Im neunmonatigen Zeitraum zum 30. Juni 2025 wurde ein Anstieg der SG&A-Kosten um 54 $ gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr verzeichnet. Diese Zunahme ist in erster Linie auf die verstärkte Teilnahme an Fachmessen, Rekrutierungskosten, Beratergebühren und zusätzliches Vertriebspersonal zurückzuführen, was durch geringere Rechtskosten ausgeglichen wurde.

Der für den neunmonatigen Zeitraum zum 30. Juni 2025 ausgewiesene bereinigte EBITDA(1)-Verlust belief sich auf 1.098 $, was gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr einer Verbesserung um 841 $ entspricht.

Bedeutende Unternehmensleistungen im 3. Quartal 2025 und danach:

Unterzeichnung einer Gerätekaufvereinbarung für eine 60-kW-REVTM-Maschine und Beschluss einer Änderung der Lizenzvereinbarung mit MicroDried hinsichtlich der Exklusivrechte für die Nutzung der REV-Technologie für die Produktion von Apfelzutaten in Washington, Oregon und Idaho.

Erhalt der zweiten Abschlagszahlung im Rahmen einer Gerätekaufvereinbarung mit Procescir S.A. de C.V. aus Mexiko für eine 120-kW-REVTM-Maschine.

Unterzeichnung einer Vertragsänderung der Lizenzvereinbarung mit Creations Foods hinsichtlich des zusätzlichen Rechts zur Herstellung von getrockneten Käsesnacks als Leckerbissen für Haustiere auf nicht-exklusiver Basis in den Vereinigten Staaten.

Unterzeichnung einer Vertragsänderung der Lizenzvereinbarung mit Procescir S.A. de C.V. hinsichtlich des zusätzlichen Rechts zur Herstellung von Obst- und Gemüseprodukten für eine bekannte amerikanische Snack-Marke.

Unterzeichnung einer Gerätekaufvereinbarung für zwei 10-kW-REVTM-Maschinen und eine 60-kW-REVTM-Maschine mit MicroDried sowie Abschluss eines Royalty-pflichtigen kommerziellen Lizenzabkommens für die Exklusivrechte zur Herstellung von Mochi- und griechischen Joghurtprodukten in Nordamerika. Das Lizenzabkommen umfasst auch das Recht zur Herstellung weiterer Milchprodukte wie geriebenem Käse und Käsekuchen.

Unterzeichnung einer Gerätekaufvereinbarung für zwei weitere 10-kWREVTM-Trocknungsmaschinen mit Dairy Concepts zur Erweiterung der Herstellung von Snacks aus Milchprodukten in Europa im Anschluss an das Quartal.

Nach Quartalsende unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung mit Clarus Securities Inc. ("Clarus"), welcher zufolge sich Clarus als Lead Agent und alleiniger Bookrunner dazu bereit erklärte, im Rahmen einer Privatplatzierung auf "Best Efforts"-Basis bis zu 7.500.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,40 C$ pro Aktie zu verkaufen, um einen Bruttoerlös von bis zu 3.000.000 C$ für das Unternehmen zu erzielen (das "Angebot"). Das Angebot wurde am 21. August 2025 abgeschlossen und war vollständig gezeichnet.

Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen:

In dieser Pressemitteilung wird auf das bereinigte EBITDA verwiesen, das eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl darstellt. Wir definieren das bereinigte EBITDA als Ergebnis vor Abzug von Abschreibungen und Wertminderungen, aktienbasierten Vergütungen, Wechselkursgewinnen oder -verlusten, Finanzaufwendungen oder -erträgen, Einkommensteueraufwendungen oder -erstattungen, einmalige Einnahmen und Ausgaben, Restrukturierungs- und Abfindungskosten und nicht fortgeführten Geschäftsbetrieben. Diese Kennzahl ist nicht notwendigerweise mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Gesellschaften vergleichbar und sollte nicht als Alternative zum Nettogewinn oder zum Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit gemäß der Festlegung in den IFRS verstanden werden. Bitte beachten Sie den Abgleich zwischen dem bereinigten EBITDA und der am ehesten vergleichbaren IFRS-konformen Finanzkennzahl, die im konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens ausgewiesen ist.

Drei Monate zum 30. Juni Neun Monate zum 30. Juni (Tsd. $) 2025 2024 2025 2024 Nettoverlust nach Ertragsteuern (1.171) (267) (1.353) (2.973) Abschreibungen und Amortisation 295 299 890 862 Aktienbasierte Vergütungen 59 32 330 218 Wechselkursverlust (-gewinn) 194 (9) 53 (36) Finanzierungseinnahmen (26) (42) (103) (148) Finanzaufwand 65 40 205 103 Einmalige Ausgaben (Einnahmen) - - (11) - Nicht fortgeführte Geschäftsbetriebe 9 32 (1.109) 35 Bereinigtes EBITDA (575) 85 (1.098) (1.939)

Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen sollten zusammen mit anderen, IFRS-konformen Daten betrachtet werden, um Investoren in die Lage zu versetzen, die operativen Ergebnisse, die zugrundeliegende Leistung und die Aussichten des Unternehmens in ähnlicher Weise wie das Management von EnWave zu bewerten. Dementsprechend sind diese nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen dazu gedacht, zusätzliche Informationen zu liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für IFRS-konforme Leistungskennzahlen betrachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS Financial Measures im Lagebericht des Unternehmens, der auf SEDAR+ http://www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in vierundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Royalty-pflichtige Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CPA, CA, CFO unter +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

"Safe Harbour"-Zertifizierung für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die sich auf den Abschluss des Angebots, die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, die Genehmigung durch die TSXV, den Ausbau der Produktionskapazität des Unternehmens und die entsprechenden Auswirkungen sowie auf die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements beziehen. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss oder Aussagen, die Wörter wie "könnten", "werden", "planen", "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnliche Begriffe enthalten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, wie im Detail in den jüngsten eingereichten Wertpapierunterlagen des Unternehmens, verfügbar unter www.sedarplus.ca, beschrieben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80792Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80792&tr=1



