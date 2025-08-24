Gewinnmitnahmen haben den steilen Aufwärtstrend beendet, maximal hat dieser RuMaS Trading-Tipp 20,19 Prozent Aktiengewinn gebracht. Die Experten von Canaccord sehen rund 70 Prozent Aufwärtspotenzial. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung und ein aus unserer Sicht günstiger Einstiegskurs bei Trading-Chancen interessieren, müssen Sie nur den RuMaS Express-Service und die RuMaS Trading-Tipps abonnieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS