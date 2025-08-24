Auch wenn die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen eher enttäuschend ist, handelt es sich aus charttechnischer Sicht um eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Bis zum Julihoch sind es noch gut drei Prozent, darüber wäre der Weg bis zum Jahreshoch aus technischer Sicht so gut wie frei. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung und ein aus unserer Sicht günstiger Einstiegskurs bei Trading-Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...