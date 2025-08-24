Vom Wochentief, dass am Donnerstag bei 100,80 Euro am Handelsplatz Tradegate markiert wurde, hat sich die Alibaba-Aktie wieder erholt und notiert zum Handelsende am Freitag auf Tradegate 1,50 Euro unter Einstiegskurs. Aus charttechnischer Sicht ist über der 100-Tage-Linie Aufwärtspotenzial bis auf 120,00 Euro vorhanden, aber ob dieses Kursziel kurzfristig erreicht werden kann, hängt jetzt wohl in erster Linie von den Zahlen ab, die Ende nächster ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.