PTA-News: Aktien Global News: CBD-Markt boomt - Neural nutzt frühe Einstiegschance in Deutschland - Profitabler Fuß in der Tür zum deutschen CBD-Markt

Frankfurt, 24.08.2025 (pta000/24.08.2025/08:10 UTC+2)

Neural Therapeutics hat den ersten Schritt zur Übernahme von CWE European Holdings Inc. abgeschlossen - der Muttergesellschaft von Hanf.com, einer der führenden CBD-Einzelhandelsketten in Deutschland. Damit sichert sich Neural 30,75 % der CWE-Anteile und steigt in ein wachstumsstarkes, profitables Geschäft ein.

Hanf.com betreibt 15 Standorte - elf in Eigenregie, vier im Franchise - sowie einen stark wachsenden Online-Shop. 2024 lag der Umsatz bei 7,5 Mio. CAD (4,9 Mio. EUR), bei einer operativen Marge von 13 %. Für 2025 erwartet CWE ein Umsatzwachstum von rund 40 % sowie weitere Margensteigerungen durch Skaleneffekte.

Wachstum mit System und exklusiven Produkten

Die Expansionsstrategie setzt auf ein schlankes Franchise-Modell, ergänzt durch gezielte Neueröffnungen im Heimatmarkt Bayern. Gleichzeitig baut Hanf.com das Sortiment aus - unter anderem durch eine exklusive Partnerschaft für Ritual Herbs, eine in Deutschland produzierte Kräuterrauchmischung.

"Diese Transaktion verschafft Neural Zugang zu einem profitablen, umsatzstarken Unternehmen mit klaren Wachstumsperspektiven", so Neural-CEO Ian Campbell. Und auch CWE-CEO Ronnie Jaegermann sieht viel Potenzial: "Deren Expertise in Innovation und Entwicklung von Nutraceutical-Produkten ergänzt unser Einzelhandelsnetz und unseren Wellness-Schwerpunkt ideal."

Klar strukturierte Wachstumschancen

Kurzfristig profitiert Neural vom laufenden Geschäftsbetrieb und der Eröffnung weiterer Filialen. Zudem steht der Start eines B2B-Portals zur Belieferung anderer Händler an. Mittelfristig plant CWE zusätzliche Standorte, neue Produktpartnerschaften und Kooperationen mit Cannabis-Clubs. Langfristig könnte eine gesetzliche Öffnung für Cannabis-Shops neue Möglichkeiten schaffen - flankiert von Neurals Forschung an meskalinbasierten Therapien.

CBD-Markt in Deutschland vor dem nächsten Wachstumsschub

Neural dürfte mit seiner Strategie auf einen wachsenden CBD-Markt treffen. Laut Branchenanalysen von Reakiro liegt das aktuelle Umsatzvolumen bereits bei über 1 Milliarde Euro - Tendenz steigend. Bis 2026 könnte die Branche die 2-Milliarden-Euro-Marke überschreiten. Als Haupttreiber gelten die wachsende Nachfrage nach natürlichen Gesundheitsprodukten sowie das steigende Interesse an CBD-basierten Ölen, Kapseln und Kosmetika. Ein weiterer Impuls könnte durch regulatorische Klarheit entstehen: Experten sehen in transparenten Vorschriften einen Schlüssel für Innovation und Marktentwicklung.

---------

Neural Therapeutics Inc. Land: Kanada/Toronto ISIN: CA64134N2032 https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen: https://cbdreakiro.de/blogs/cbd-blog/cbd-in-deutschland-markttrends-im-jahr-2025?utm_source=chatgpt.com

