Unterföhring (ots) -Rechnen. Abwägen. Zugreifen. In der "Villa der Versuchung" steht die große Abrechnung bevor: Am Montag, 25. August um 20:15 Uhr fällt die letzte Entscheidung in SAT.1. Wie viel ist von der Gewinnsumme am Ende übrig? Wer nimmt das Preisgeld mit nach Hause?Schon jetzt ist klar: Für SAT.1 und Joyn ist die Villa der Versuchung ein großartiger Erfolg- das neue Reality-Programm begeistert Millionen.Die ersten sechs Folgen der SAT.1-Reality-Show erreichen im Schnitt 8,5 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe 14- bis 59-Jährigen. Pro Folge schalten im Durchschnitt sehr gute 3,3 Millionen Seher ein.Auf dem Superstreamer Joyn zählt die Reality-Show im Juli und August als stärkste Programmmarke.Marc Rasmus, SAT.1-Senderchef: "Mit 'Villa der Versuchung' haben SAT.1 und Joyn eine neue Reality-Marke für unser Publikum etablieren können. Der direkte Alltagsbezug durch das Spielprinzip, ein starker Cast und Moderatorin Verona Pooth machen die Show vom Start weg erfolgreich. Das Programm zeigt einmal mehr, wie kraftvoll und stabil wir mit SAT.1 und Joyn alle relevanten Zielgruppen erreichen - linear wie digital."Verona deckt auf! "Villa der Versuchung - Die große Abrechnung"Was wurde aus dem Jackpot? Welche Flirts waren echt? Wer hat sich versöhnt - und bei wem brodelt es noch? In der Wiedersehensshow wird nicht nur abgerechnet, sondern gnadenlos nachgerechnet. Wer hat am meisten verprasst, wer am klügsten taktiert? Ein Wiedersehen, das Zündstoff garantiert."Villa der Versuchung" - das große Finale, Montag, 25. August, um 20:15 Uhr, in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn"Villa der Versuchung - Die große Abrechnung", Montag, 25. August, um 22:55 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf JoynBasis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | BusinessIntelligence; Erstellt: 20.08.2025