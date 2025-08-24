Exklusiv vor Handelsstart: Jetzt wird's heiß: Mega-Deal bei dieser Aktie - Kurs-Impuls am Montag erwartet!

Anzeige / Werbung

Die seltene Kombination aus Top-Lage und Tiny Float könnte explosiven Character haben

Liebe Leserinnen und Leser,

gerade noch wurde Inspiration Energy (WKN: A40GPX | ISIN: CA4577022078 | CSE: ISP) als heißer Explorer-Tipp rund um das Rottenstone North-Projekt gehandelt - und dann platzt am Freitag nach Börsenschluss eine Nachricht herein, die für Furore sorgen dürfte:

Inspiration Energy übernimmt das spektakuläre Rottenstone West-Projekt mit 76.000 Acres und wird damit auf einen Schlag zu einem der größten Landhalter im trendstarken VMS-Distrikt Nord-Saskatchewans!

Während Anleger noch über die mögliche Bonanza-Entdeckung beim Rottenstone-North-Projekt diskutieren, hat das Unternehmen Freitag nach Börsenschluss diese Hammer-Meldung veröffentlicht, die das Bild komplett verändert und Montag sicherlich für Furore an den Börsen sorgen könnte.

Mit nunmehr über 85.000 Acres unter der Kontrolle von Inspiration sind wir einer der größten Landbesitzer in diesem spannenden neuen VMS-Gebiet.

, erklärte Charles Desjardins, CEO von Inspiration.

?? Das bedeutet: Inspiration kontrolliert nun nicht nur direkten Boden neben einer der heißesten Neuentdeckungen Kanadas - der "Rush"-Zone von Ramp Metals - sondern baut gleichzeitig ein Landpaket von internationalem Kaliber auf. Dieses riesige Areal liegt mitten im Trend, in dem bereits Weltklasse-Gehalte an Gold, Silber und Kupfer nachgewiesen wurden.

Damit wächst die Ausgangslage für Inspiration Energy zu einer Dimension, die weit über die einer normalen Junior-Explorer-Story hinausgeht. Hier formt sich ein Explorer, der in einem Schlag vom Nachbarniveau in die Liga der ganz großen Claims katapultiert wurde.

Lageplan der Grundstücke Rottenstone West und Rottenstone North. Quelle: Pressemitteilung vom 22. August 2025

Es gibt sie einfach, diese Börsenstorys, die sich erst auf den zweiten Blick erschließen. Inspiration Energy (WKN: A40GPX | ISIN: CA4577022078 | CSE: ISP) ist so ein Fall. Auf den ersten Blick ein weiterer kleiner Rohstoffexplorer - auf den zweiten eine Konstellation, die in der Vergangenheit schon für legendäre Kursrallyes gesorgt hat. Der Grund: ein Projekt in einer geologisch höchst spannenden Lage, kombiniert mit einer der kleinsten frei gehandelten Aktienmengen am Markt.

Stellen Sie sich vor: Ihr Nachbar bohrt ein Loch in den Boden - und stößt auf spektakuläre Gold-, Silber- und Kupfervorkommen. Die Werte sind so hoch, dass die Fachwelt von einer "Bonanza-Entdeckung" spricht. Und jetzt kommt's: Ihr eigenes Grundstück liegt direkt nebenan, im exakt gleichen geologischen Trend.

Genau in dieser Situation befindet sich Inspiration Energy (WKN: A40GPX | ISIN: CA4577022078 | CSE: ISP). Das zu 100% unternehmenseigene Rottenstone North-Projekt in Saskatchewan grenzt unmittelbar an die "Rush"-Zone von Ramp Metals - eine Entdeckung, die bereits Gehalte geliefert hat, die weltweit zu den Top-Ergebnissen ihrer Art zählen, zuletzt in dieser Pressemitteilung am 5. August 2025. Geologie kennt keine Grenzen. Wenn eine mineralisierte Struktur auf der einen Seite existiert, stehen die Chancen gut, dass sie sich in den Nachbarclaim fortsetzt.

Das allein macht die Story spannend. Aber es gibt noch einen zweiten Faktor, der diese Aktie für spekulative Anleger besonders interessant macht - und der in der Welt der kleinen Rohstoffexplorer schon für manch atemberaubende Kursrallye gesorgt hat: den Tiny Float.



Bevor wir jedoch über den markttechnischen Sonderfaktor sprechen, der dieser Aktie einen zusätzlichen Schub geben könnte, sollten Sie wissen, warum das Grundstück von Inspiration Energy in den Augen erfahrener Geologen wie ein schlafender Riese wirkt.

Potenzieller Gamechanger: Rottenstone North - mehr als nur ein Nachbarprojekt

Das Rottenstone North-Projekt liegt nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern grenzt direkt an die "Rush"-Zone von Ramp Metals (WKN: A407UW). Dort wurden in den vergangenen Monaten Bohrergebnisse gemeldet, die weltweit zu den absoluten Spitzenwerten gehören. Gehalte von über 70 Gramm Gold pro Tonne über mehrere Meter, ergänzt durch Silber und Kupfer, sind keine Laborträume, sondern gemessene Realität. Die geologischen Strukturen machen nicht an der Grundstücksgrenze halt - sie laufen in den Claim von Inspiration hinein.

(Quelle: Inspiration Energy)

Mit einer Fläche von über 45 Quadratkilometern ist Rottenstone North groß genug, um mehrere eigenständige Zielgebiete zu beherbergen. Und es ist nicht nur die Nähe zu Ramp Metals, die die Phantasie beflügelt. Das Rottenstone-Gebiet hat eine lange, wenn auch unterbrochene Bergbaugeschichte. In den 1960er-Jahren wurde hier kurzzeitig eine Mine betrieben, die Kupfer, Nickel und Edelmetalle in außergewöhnlich hohen Gehalten lieferte. Diese Historie belegt zweierlei: Die Metalle sind da - und sie können technisch abgebaut werden.

Inspiration setzt dabei nicht auf blindes Bohren, sondern auf eine gezielte, technikgestützte Vorgehensweise. Mit der satellitengestützten Atomic Mineral Resonance Tomography (AMRT) wurden bereits konkrete Anomalien identifiziert, die unmittelbar an die erfolgreichen Bohrungen des Nachbarn anschließen. Das senkt nicht nur die Kosten, sondern erhöht auch die Chancen, mit den ersten Bohrungen ins Schwarze zu treffen.

Tiny-Float-Chance bei Inspiration Energy -Aktie

Bei Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) kommt noch ein markttechnischer Faktor hinzu, der für die Aktie in dieser Anfangsphase Kurssteigerungspotenzial bedeuten könnte. Ein Faktor, der sich für gut informierte Anleger jetzt als echte Geheimwaffe für Extra-Gewinne bei diesem neuen Kupfer-Gold-Explorer in Kanada entpuppen könnte!

Denn Inspiration Energy ist aktuell eine sogenannte "Tiny Float"-Aktie. Unter einer "Tiny Float"-Aktie versteht man einen Wert mit einer niedrigen Marktkapitalisierung, von dem zudem nur wenige Aktien tagtäglich gehandelt werden. Das ist bei Inspiration Energy genau der Fall.

Fakt 1: Der Börsenwert von Inspiration Energy beträgt aktuell nur rund knapp über 3 Mio. CA$ (Stand 12. August 2025) - eine Zahl, die selbst im Microcap-Sektor herausragt.

Fakt 2: Aber: Gleichzeitig befinden sich große Teile der rund 33,9 Millionen ausstehenden Aktien in festen Händen von Management und langfristig orientierten Investoren. Der frei handelbare Teil ist entsprechend klein. Diese Aktien sind also vom Markt und gar nicht frei verfügbar.

Fakt 3: An der kanadischen Börse CSE liegt aktuell das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Juli im mittleren fünfstelligen Dollarbereich.

Umgerechnet auf US-Dollar entspricht dies bei einem Kurs der Inspiration-Aktie von rund 0,12 CAD einem niedrigen durchschnittlichen Handelsvolumen von nur rund 39.000 USD pro Handelstag. Das ist nicht viel! Da kann schon ein Funke aus einer guten Nachricht ausreichen, um den Aktienkurs durch die Decke gehen zu lassen.

Niedrige Handelsumsätze können zu hohen Gewinnchancen führen

Was glauben Sie, könnte mit dem Aktienkurs einer solchen Tiny-Float-Aktie wie Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) passieren, wenn das Unternehmen gute Meldungen zur Exploration des Rottenstone North-Projekt veröffentlicht und Anleger den Wert überhaupt erst entdecken? Bei so winzigen Umsätzen könnten schon einige kleinere Kauforders die Aktie nach oben hebeln!

Doch die Tiny-Float-Situation hat auch eine negative Seite: Wenn Anleger nicht frühzeitig in Werte mit so niedrigem Handelsvolumen einsteigen, könnte es schnell zu spät sein. Denn da nur wenige ausstehende Aktien im Handel zu haben sind, können diese Aktien bei rasant steigendem Kaufinteresse besonders dynamisch ansteigen.

Dann könnte der Fall eintreten, dass interessierte Anleger nicht mehr zu günstigen Preisen bei Inspiration Energy reinkommen. Deshalb können clevere Anleger überlegen, sich schon vorher zu positionieren. Genau jetzt - wenn die Genehmigung für das Bohrprogramm im Rottenstone North-Projekt noch aussteht und eben noch keine weiteren Nachrichten da sind - könnte ein guter Moment sein.

Anleger sollten beachten: Bei Tiny-Float-Aktien sollte man immer mit Kurslimits arbeiten und in kleineren Tranchen kaufen. Womöglich über mehrere Handelstage verteilt. Ansonsten droht die Gefahr, dass man sich die eigenen Kurse kaputt macht. Das gleiche Problem gibt es auch bei Verkäufen. Anleger sollten ihre Positionsgrößen dementsprechend anpassen.

Timing ist hier alles

Der aktuelle Moment könnte sich für spekulative Anleger als Schlüsselphase erweisen. Die Bohrgenehmigung für Rottenstone North ist beantragt und wird noch im August erwartet! Die Ziele sind festgelegt und vorbereitet, das Unternehmen kann nach erfolgter Bohrgenehmigung umgehend beginnen. In der Explorationsbranche ist diese Phase besonders heikel - und besonders chancenreich. Sie wissen was das heißt:

Es ist mit einem regen Nachrichtenfluss zu rechnen, der natürlich großen Einfluss auf die Kursentwicklung einer Aktie mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal knapp über 3 Mio CA$ haben könnte.

Viele große Bewegungen in Explorer-Aktien beginnen vor den eigentlichen Bohrergebnissen, getrieben von Spekulationen und der schlichten Erwartungshaltung, dass etwas passieren wird. In einem Tiny-Float-Szenario kann diese Erwartung ausreichen, um den Kurs spürbar nach oben zu bringen. Wer erst reagiert, wenn die ersten Schlagzeilen erscheinen, verpasst oft die dynamischste Phase der Bewegung.

(Quelle: Inspiration Energy)

Mehr als nur Gold und Kupfer

Auch wenn Rottenstone North derzeit im Fokus steht, sollte man die übrigen Projekte im Portfolio nicht übersehen. Inspiration verfügt über interessante Uranliegenschaften wie die Bentley- und Maraschino-Projekte in erstklassigen Regionen Kanadas. Diese könnten bei einer Fortsetzung des Uran-Booms, den viele Analysten für wahrscheinlich halten, zusätzliche Impulse liefern.

In einer Zeit, in der sowohl Edelmetalle als auch strategische Metalle im Zentrum geopolitischer Überlegungen stehen, bietet diese Diversifikation eine gewisse Absicherung. Doch das Herzstück der Story - und der kurzfristige Kurstreiber - bleibt Rottenstone North.

Vergleiche zeigen das Potenzial

Das Projekt liegt direkt nordwestlich und grenzt an das Kupfer-Gold-Projekt Rottenstone SW von Ramp Metals Inc., das in der Entdeckungsbohrung Ranger-01 mehrere Goldzonen mit 73,55 g/t Au und 19,50 g/t Ag auf 7,5 Metern in 227 Metern Tiefe darunter 182 g/t Au und 60,8 g/t Ag auf 1,5 m in einer Tiefe von 230,0 Metern (Pressemitteilung von Ramp Metals vom 17. Juni 2024).

Ein Blick auf den Nachbarn Ramp Metals verdeutlicht, was möglich ist. Während Inspiration Energy (WKN: A40GPX | ISIN: CA4577022078 | CSE: ISP) aktuell bei rund 3 Millionen USD Börsenwert liegt, wird Ramp mit etwa 12 Millionen USD (beide Angaben Stand 12. August 2025) bewertet. Dabei ist die geologische Ausgangslage vergleichbar - mit dem Unterschied, dass Ramp bereits Bohrergebnisse vorweisen kann.

Sollte Inspiration auch nur annähernd ähnliche Resultate erzielen, könnte eine Vervielfachung der aktuellen Bewertung im Bereich des Möglichen liegen. In der Geschichte der Explorationsbranche gibt es zahlreiche Beispiele, in denen Unternehmen nach der ersten bestätigten Entdeckung in kurzer Zeit das Zehn- oder gar Zwanzigfache ihres vorherigen Wertes erreicht haben.

Könnte Inspiration Energy die nächste Hercules Metals mit 20x-Gewinnen werden?

Im Chart sehen Sie die folgende Kursexplosion von Herkules Metals in 2023, als die Aktie um sagenhafte +1.000% von rund 0,16 CAD auf 1,62 CAD nach oben schoss. Nehmen wir den 12-Monats-Zeitraum von Dezember 2022 bis Dezember 2023, lag der Kursanstieg in der Spitze sogar bei rund +2.000%! Nicht mal Bitcoin oder Nvidia konnten solche Kursgewinne erzielen.

(Quelle: Tradingview)

Es kam noch besser: Nachdem Hercules die Knaller-Explorationsergebnisse im Herbst 2023 bekannt gegeben hatte, überschlugen sich die Ereignisse. Niemand Geringeres als Barrick Mining, vormals Barrick Gold, investierte umgehend rund 16,2 Mio. USD (23,4 Mio. CAD) in Hercules. Das ist mehr als 5x so viel, wie das gesamte Unternehmen Inspiration Energy aktuell wert ist!

Die Ähnlichkeit zwischen Hercules Metals und Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) ist hoch. So hoch, dass man die Entwicklung der Hercules-Aktie als mögliche Vorlage für das Kurspotenzial von Inspiration Energy bei einem Explorationserfolg im Rottenstone North-Projekt ansetzen könnte. Dann würden wir also über ein Multi-Tenbagger-Potenzial sprechen.

Risiken bleiben - und sind Teil des Spiels

Natürlich sind die Chancen groß - doch sie kommen mit Risiken. Der größte ist das klassische Explorationsrisiko: Die Anomalien könnten sich als geologisch uninteressant herausstellen. Ohne einen wirtschaftlich bedeutsamen Fund bliebe vom aktuellen Hype nicht viel übrig. Hinzu kommt das Liquiditätsrisiko: In einem Markt mit so wenigen handelbaren Aktien können größere Verkäufe den Kurs ebenso schnell nach unten treiben wie Käufe ihn nach oben schieben. Dieses Szenario schließen wir aber im Moment aus, schließlich gehen das Management und die Aktionäre der ersten Stunde davon aus, hier einen Volltreffer landen!

Erfahrene Anleger gehen deshalb vorsichtig vor: Einstieg in kleineren Tranchen, Kauf- und Verkaufsorders mit Limits, und die Bereitschaft, auch mal längere Zeit zu warten, wenn sich die Unternehmensentwicklung verzögert.

Fazit: Eine spekulative Wette mit außergewöhnlichem Hebel

Inspiration Energy (WKN: A40GPX | ISIN: CA4577022078 | CSE: ISP) ist kein Investment für jedermann. Aber für Anleger, die gezielt nach asymmetrischen Chancen suchen - also einem überschaubaren Einsatz, der im Erfolgsfall ein Vielfaches zurückbringen kann - bietet sich hier ein seltenes Setup.

Die Kombination aus einer geologisch vielversprechenden Lage direkt neben einer Bonanza-Entdeckung, einer innovativen Explorationsstrategie und der extrem geringen Aktienzahl schafft einen Hebel, den man in dieser Form nur selten findet.

Ob Rottenstone North tatsächlich das hält, was die geologischen Indizien versprechen, wird sich bald zeigen. Für den Moment gilt: Wer auf solche Chancen setzen möchte, muss früh dabei sein - bevor die breite Masse den Namen Inspiration Energy überhaupt kennt.

Besuchen Sie auch die Webseite von Inspiration Energy Corp. um mehr über das Unternehmen zu erfahren und informieren Sie sich auf bei Sedar+ über eingereichte Dokumente des Unternehmens.



Besuchen Sie auch die Webseite von Inspiration Energy Corp. um mehr über das Unternehmen zu erfahren und informieren Sie sich auf bei Sedar+ über eingereichte Dokumente des Unternehmens.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 24. August 2025 erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Inspiration Energy wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Inspiration Energy entgeltlich entlohnt.



Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Ein Vermittler des beworbenen Unternehmens Inspiration Energy hat uns gegenüber signalisiert, dass er sich das Recht vorbehält Aktien des beworbenen Unternehmens - auch während unseres Werbezeitraums zu kaufen und zu verkaufen. Dabei könnte er von erhöhter Handelsliquidität profitieren

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum:

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA75157B1085,CA4577022078,CA4270861038