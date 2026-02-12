Rohstoff-Geheimtipp: Inspiration Energy vor Bohrstart: Wiederholt sich hier die 1.000%-Explosion von Ramp Metals?

Anzeige / Werbung

Der Countdown läuft: Im April starten die ersten Bohrungen. Dank gestiegener Rohstoffpreise für Gold und Kupfer im Jahr 2026 ist das Timing für risikobereite Anleger ideal, um von Anfang an beim Potenzial dabei zu sein

Liebe Leserinnen und Leser,

das ist vielleicht die Chance im historischen Silber-Crash: Dieser (noch) unbekannte Explorer mit einer der heißesten Rohstoff-Stories 2026 ist jetzt zu absoluten Schnäppchenpreisen zu haben!

Der Silber-Crash 2026!

Der Silber-Crash Ende Januar/Anfang Februar hat viele Börsianer zutiefst verunsichert. Innerhalb von 5 Handelstagen brach Silber um fast -50% ein. So einen Crash gab es in der Historie von Silber schon. Aber noch nie in so einem kurzen Zeitraum. Allein am Freitag, den 30. Januar, verlor Silber im Tagesverlauf in der Spitze -36% an Wert! Unfassbar!

Doch jetzt aufgepasst: Der Crash bei Silber ist ein Silber-spezifisches Problem! Es ist NICHT ein allgemeines Problem des Rohstoff-Superzyklus! Was wir bei Silber sehen, sind die Auswirkungen von Zwangsliquidierungen kreditfinanzierter Spekulationen von großen und kleinen Anlegern.

Es handelt sich bei den fallenden Silberpreisen um konzertierte Aktionen der großen Finanzhäuser, um den Silberpreis zu drücken, Spekulanten aus dem Silbermarkt zu drängen und die Bullen-Euphorie für Silber zu brechen - um dadurch die Banken zu schützen, die auf riesigen Silber-Short-Positionen sitzen.

Ein Beleg dafür sind z.B. die Anhebungen von Margin-Hinterlegungen durch die großen Rohstoffbörsen wie die CME in Chicago, die am 29. Januar, einen Tag vor dem Crash, die Margin-Anforderungen für Einlagen erhöhte:

(Quelle: Reuters)

Jede Krise bietet immer auch Chancen für clevere Anleger!

Für Anleger, die etwas besser informiert sind als die in Panik verfallende Masse.

Für Anleger, die durch Informationsvorsprung den einen entscheidenden Schritt schneller sind.

Denn während Silber um fast -50% crashte, verlor Gold nur rund -16% und stabilisierte sich danach schnell wieder um 4.800 USD/Unze. Kupfer verlor ebenfalls rund -16%. Aber Kupfer befindet sich weiter im Aufwärtstrend. Ein bedeutender Teil dieser Verluste dürfte zudem nur auf Zwangsverkäufe von Spekulanten zurückgehen, die schnell Liquidität brauchten, um die Margin-Calls bei Silber zu bedienen.

Bei Gold und bei Kupfer sind die Bullenmärkte weiter einwandfrei intakt. Nicht nur das: Während der Silberpreis wohl vorerst den Zenit seines Bullenmarktes gesehen haben dürfte, könnten sich die Bullenmärkte bei Gold und bei Kupfer in 2026 nach einem Ende der gesunden Korrekturwelle weiter fortsetzen.

Denn die Notenbanken rund um den Globus kaufen immer weiter Gold. Der Kupfermarkt befindet sich in einem strukturellen Angebotsdefizit und die USA haben Kupfer bereits in 2025 als "Kritisches Metall" eingestuft, das systemrelevant für die amerikanische Volkswirtschaft ist. Dadurch werden Kupferprojekte in den USA und dem benachbarten Kanada zu den wertvollsten Kupferprojekten der Welt.

Grafik: Kupfermarkt steht vor einem massiven Angebotsdefizit

(Quelle: Premium Res.)

Niemand Geringeres als die Investmentbank Goldman schätzt, dass das Angebotsdefizit bei Kupfer auf gigantische 8,2 Mio. Tonnen in 2030 ansteigen könnte. So eine gigantische Schere zwischen Angebot und Nachfrage kann nur über massive Preisanstiege bei Kupfer geschlossen werden. Deshalb lautet ein Fazit der Goldman Sachs-Studie:

"Der Kupferpreis befindet sich auf dem notwendigen Pfad zu 15.000 USD/Tonne."

Der aktuelle Preis: rund 5.800 USD/Tonne.

Wir sprechen also nicht von potenziell steigenden Kupferpreisen in den kommenden Jahren.

Wir dürften potenziell explodierende Kupferpreise sehen!

Die größten Gewinner sind aber nicht Kupferproduzenten. Denn die verkaufen ihr Kupfer ja heute schon zu viel niedrigeren Preisen. Sondern junge Kupfer-Explorer, deren Kupfer erst auf den Markt kommen wird, wenn der Kupferpreis potenziell im fünfstelligen Bereich notiert - und die dadurch dann die größten Gewinne machen.

Diese Fakten sind unumkehrbar und durch keine kurzfristige Korrektur bei Silber oder den Rohstoffen zu beenden. Deshalb können clevere Investoren die Gunst der Stunde durch die aktuelle Verunsicherung bei schlecht informierten Anlegern nutzen und bei aussichtsreichen Kupfer-Unternehmen einsteigen, die in 2026 besonders spannende Gewinnchancen bieten könnten.

So, wie der noch völlig unbekannte Gold-Kupfer-Explorer Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) eine (noch) unentdeckte Gewinnchance für risikobereite Anleger sein könnte. Denn Inspiration Energy ist noch ein winziger Rohstoffwert. Die Börsenbewertung liegt erst bei ultra-niedrigen 4,0 Mio. CAD! Oder nur rund 2,9 Mio. USD! Aber was hier in 2026 passieren könnte, bietet eine potenziell außergewöhnliche Gewinnchance.

Kupferaktien: Der geheime Börsenstar 2026

Doch schauen wir zuerst auf die Performance der verschiedenen Anlageklassen im Januar. Es gibt an der Wall Street eine alte Börsenweisheit, die sich in der Börsenhistorie in sehr vielen Jahren erfolgreich bestätigt hat: "So wie der Januar verläuft, so wird das gesamte Börsenjahr laufen."

Hierbei geht es um die allgemeine Börsenperformance und die Performance verschiedener Sektoren der Aktienmärkte. Sprich: Der Januar kann einen entscheidenden Hinweis darauf geben, welche Sektoren im restlichen Börsenjahr richtig heiß werden. Wo das große Geld verdient wird.

Nun, der Januar 2026 zeichnet ein ganz klares Bild: Im ersten Monat des Jahres 2026 sind die Rohstoffe und vor allem die Rohstoffaktien die heiße Börsenstory. Mit weitem Abstand! Vergessen Sie die Megatech-Werte und KI-Aktien. Von Bitcoin und Krypto brauchen wir gar nicht zu sprechen. Setzt sich die Performance vom Januar fort, dann lautet die Devise für gut informierte Anleger in 2026: Die wirkliche Action findet bei den Rohstoffen und Rohstoffaktien statt.

Grafik: Performance verschiedener Anlageklassen im Januar 2026

Anlageklasse Performance im Januar 2026 Silber +17,3% Öl (Sorte WTI) +14,3% Gold +12,4% Kupfer +4,0% Dow-Jones-Index +1,5% S&P 500 Index +0,9% Nasdaq Composite Index +0,3% DAX-Index +0,1% Magnificant 7-Aktien (MAGS ETF) -0,5% Bitcoin BTC -5,0%

Quelle: Tradingview

Doch jetzt wird es erst richtig spannend: Denn bei den Rohstoffaktien sehen wir ein ganz anderes Bild als bei den physischen Rohstoffen. Obwohl Silber im Januar um +17,3% anstieg, legte der ETF SIL für die Silberminen nur um +10,0% zu. Der ETF GDX für die großen Senior-Goldminen stieg um +8,3%.

Doch der ETF COPX für die Kupferminen stieg im Januar um beeindruckende +16,0%.

Das ist 4x so stark, wie der Kupferpreis im Januar angestiegen ist!

Alle schauen auf die Gold- und die Silberminen. Durchaus zu Recht. Aber wenn der Januar ein Indikator für das Börsenjahr 2026 ist, dann könnten sich die mit Abstand größten Gewinnchancen in einem Minensektor bieten, den aktuell noch kaum jemand auf dem Radar hat: bei den Kupferminen!

Da sollten clevere Anleger mit dabei sein!

Potenzieller Kupferstar 2026 ist an der Börse noch völlig unbekannt

Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) könnte zu einer der spannendsten Stories unter den ohnehin brandheißen Kupferaktien werden. Denn risikobereiten Anlegern bietet sich jetzt die Chance, den Wert zu absoluten Schnäppchenpreisen einzusammeln - bevor die Story bei Inspiration Energy überhaupt durchstartet!

Dadurch könnte - und wir betonen zum aktuellen Zeitpunkt das Wort "könnte" - Inspiration Energy eine dieser Rohstoff-Mini-Aktien werden, die man heute noch zu Kursen um 0,10 CAD kaufen kann … und deren Aktienkurs sich bei erfolgreichen Projektentwicklungen aus dem Stand vervielfachen.

Denn Inspiration Energy besitzt gleich zwei hoch spannendes, aber eben noch im ultra-frühen Entwicklungsstadium befindliche Kupferprojekte. Doch zuerst noch ein wichtiger Punkt, der interessierten Anlegern jetzt und hier zu einem großen Vorteil gereicht: der Name des Unternehmens.

Hinter dem Firmennamen Inspiration Energy vermutet man natürlich keinen Kupfer-Explorer. Doch das ist Ihr Informationsvorsprung. Denn die Börse hat die neue Unternehmensentwicklung von Inspiration Energy noch nicht verstanden. Inspiration Energy war nämlich eigentlich ein Uran-Explorer - wie es der Zusatz "Energy" im Namen schon andeutet. Man hat zwei junge Uranprojekte in Kanada namens Bentley und Maraschino. So weit, so gut.

(Quelle: Inspiration Energy)

Doch im November 2024 änderte sich alles. Das clevere Management von Inspiration Energy sah eine seltene Akquisitionsmöglichkeit - und ergriff sie sofort mit beiden Händen. Man übernahm das Rottenstone North-Projekt in der Saskatchewan-Provinz in Kanada. Im Sommer 2025 konnte man dann zudem das nahe liegende Rottenstone West-Projekt übernehmen.

Wichtig: Inspiration Energy hält 100% an beiden Projekten. Keine Kaufoption, die vielleicht mal zu einem Besitz der Projekte führt. Nein, Inspiration Energy besitzt beide Projekte vollständig zu 100%. Doch jetzt kommt es: Das Rottenstone North-Projekt und das Rottenstone West-Projekt sind KEINE Uranprojekte.

Bei dem Rottenstone North-Projekt handelt es sich um ein Kupfer-Gold-Projekt, mit Silber und Zink als bedeutende Nebenprodukten. Das ist perfekt. Anleger könnten also von den drei heißesten Metallen der kommenden Jahre, Kupfer, Gold und Silber, profitieren - und bekämen sogar noch potenzielle Zinkvorkommen gratis obendrauf.

(Quelle: Inspiration Energy)

Das Gleiche könnte auch für das Rottenstone West-Projekt gelten, welches nahe beim Rottenstone North-Projekt liegt und daher ähnliche bis möglicherweise gleiche geologische Strukturen aufweisen könnte wie Rottenstone North.

Mini-Börsenwert von 2,9 Mio. USD könnte gewaltiges Aufwärtspotenzial bieten

Doch die Börsenstory von Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) beginnt mit der Börsenbewertung. Aktuell hat Inspiration Energy nämlich eine Marktkapitalisierung von extrem niedrigen 2,9 Mio. USD. Damit ist Inspiration Energy nicht mal mehr ein Microcap. Man ist ein Nanocap.

Das mag manche Anleger abschrecken. Aber weitsichtige und clevere Investoren wittern die seltene Chance, die sich dadurch eröffnet!

Denn wenn die fundamentale Entwicklung des Minenwerts erfolgreich verläuft, kann eine derartig winzige - anders kann man es nicht sagen - Börsenbewertung sehr viel Spielraum für potenzielle Kurssteigerungen bieten. Sehr viel Spielraum. Rechnen Sie: Selbst wenn sich die Aktie von Inspiration Energy verzehnfachen sollte - ein waschechter Tenbagger mit +1.000% Gewinn werden würde -, läge die Börsenbewertung erst bei rund 29 Mio. USD. Das ist immer noch absolut winzig.

Nehmen wir als Gegenbeispiel den Chipriesen Nvidia. Was für eine Erfolgsgeschichte Nvidia in den letzten Jahren war! Aber: Nvidia hat heute eine Börsenbewertung von rund 4,2 Bio. USD. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Aktie von diesem Niveau aus noch mal 10x ansteigen kann. Vor allem in einem kurz- bis mittelfristigen Zeitraum. Der Wert ist dafür einfach zu groß und das Unternehmenswachstum müsste gigantisch groß werden.

Aber Inspiration Energy mit seiner winzigen Börsenbewertung von nur 2,9 Mio. USD könnte dies. Theoretisch könnte die Aktie sogar 100x ansteigen und wäre dann immer noch erst mit 290 Mio. USD bewertet. Doch es muss auch klar gesagt werden: Damit derartige Steigerungen erfolgen, muss bei der Unternehmensentwicklung sehr viel richtig laufen. Die ist nur eine theoretische Annahme, um das Aufwärtspotenzial aufzuzeigen, was möglich sein könnte.

Denn bewertungstechnisch wäre das Potenzial für derartige Kursanstiege bei Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) absolut vorhanden.

Rottenstone North-Projekt: Potenzieller Geniestreich!

Dies führt uns natürlich direkt zu der Frage, warum Inspiration Energy so niedrig bewertet ist. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist der Name, der von dem alten Unternehmensfokus auf Uran herrührt. Dadurch taucht die Aktie in keiner Suche nach aussichtsreichen Kupfer-Explorern auf. Doch das soll sich ändern. Dazu gleich mehr.

Wichtiger ist der zweite Grund: Die Entwicklungen des Flaggschiffs Rottenstone North und des neuen, zweiten Projekts Rottenstone West befindet sich noch im Anfangsstadium. Im Rohstoffsektor werden solche Projekte "Grassroots-Projekte" genannt. Es handelt sich um Projekte, bei denen noch nie Bohrungen oder Explorationen getätigt wurden.

(Quelle: Inspiration Energy)

Doch genau dieses Stadium braucht man für die ganz großen Erfolgsstories im Minensektor. Nur so eröffnen sich Anlegern bei einer erfolgreichen Exploration die größten Gewinnchancen - weil die Börsenbewertung aufgrund der fraglos hohen Risiken noch so niedrig ist. Denn es gibt ja noch keine Daten aus Probebohrungen, die Kupfer oder Gold im Boden nachgewiesen haben.

Hier wird es nun für das Rottenstone North-Projekt richtig spannend. Ja, das Rottenstone North-Projekt ist noch völlig unerschlossen. Aber das Projekt besitzt, wie Sie jetzt lesen werden, hoch spannendes Potenzial für Kupfer- und Goldvorkommen.

Zudem kommt es ja noch besser für die Aktionäre von Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078): Denn der winzige Explorer besitzt nicht nur 100% am Rottenstone North-Projekt, sondern auch 100% am Rottenstone West-Projekt. Inspiration Energy besitzt also gleich zwei potenzielle Kupfer-Gold-Projekte, was das Risiko reduzieren könnte.

Die beiden Projekte Rottenstone North und Rottenstone West sind zusammen riesig. Sie haben einen Umfang von 45,1 Quadratkilometern. Das entspricht rund 6.300 Fußballfeldern nebeneinander! Nicht 630 Fußballfeldern, was schon sehr groß wäre. Nein, wir sprechen hier von 6.300!

2 Kupfer-Gold-Silber-Zink-Projekte für nur 2,9 Mio. USD Börsenwert!

Die Möglichkeit, gleich zwei so große und noch völlig unerschlossene potenzielle Kupfer-Gold-Projekte zu übernehmen, ist für einen so kleinen Explorer wie Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) mit einem winzigen Börsenwert von nur rund 2,9 Mio. USD eine ultra-seltene Gelegenheit.

Die darf man sich in diesem Rohstoff-Bullenmarkt für Gold und Kupfer einfach nicht entgehen lassen. Deshalb ergriff das Management diese Chance beim Schopf und positionierte das Unternehmen richtigerweise um. Die Gold-Kupfer-Projekte Rottenstone North und Rottenstone West wurden zum zentralen Fokus und zur zentralen Story von Inspiration Energy.

Völlig zu Recht, wie wir alle angesichts des dramatischen Angebotsdefizits bei Kupfer und des historischen Bullenmarkts bei Gold wissen. Die Uranprojekte behält Inspiration Energy weiterhin. Die gibt es sozusagen als Gratis-Bonus für Aktionäre obendrauf. Hier wird Inspiration Energy in 2026 keine Explorationen vornehmen.

Dafür ist der 2,9-Mio.-USD-Explorer einfach zu klein. Doch wenn der Uran-Bullenmarkt weitergehen sollte - wovon wir ausgehen -, könnten sich die zwei Uranprojekte als ein spannender potenzieller Zusatz-Joker für eine mögliche Steigerung des Aktienkurses herausstellen.

In 2026 liegt der volle Fokus von Inspiration Energy auf der Exploration von Rottenstone North!





(Quelle: Inspiration Energy)

Die Kupfer-Gold-Projekte liegen in Kanada!

Das Rottenstone North-Projekt liegt in Kanada. Natürlich genauso das Rottenstone West-Projekt. Das ist exzellent. Nordamerika ist die beste Region für ein Kupferprojekt in der neuen Welt der beiden Megatrends Deglobalisierung und Reshoring. Der Aufbau eigener Rohstoffproduktionen und gesicherter Versorgung mit unverzichtbaren Schlüsselrohstoffen für die Wirtschaften haben für den Westen höchste Priorität.

Dies gilt besonders für die USA als größte Volkswirtschaft der Welt - und da ist Kanada natürlich ideal positioniert. Dadurch steigt das Rottenstone North-Projekt in der Kategorie Länderrisiko in die Spitzengruppe 1 mit dem niedrigsten Länderrisiko auf - denn das Länderrisiko ist bei Kanada praktisch inexistent.

Normalerweise kommen kleine Rohstoffexplorer wie Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) an derartig große und aussichtsreiche Projekte nur in Ländern in Afrika oder Südamerika, die ein wesentlich höheres Länderrisiko besitzen. Aber Rottenstone North und Rottenstone West liegen in Kanada. Viel besser geht es nicht.

Doch was macht die Projekte Rottenstone West und vor allem Rottenstone North so spannend?

Wurde dort bisher doch noch gar nicht gebohrt und exploriert. Die Antwort findet sich in der dortigen Geologie, die das Potenzial auf einen echten "Zwillingseffekt" bietet. Dieser Zwillingseffekt ist einer der entscheidenden Insider-Fakten, die interessierte Anleger über das Potenzial von Rottenstone North und Rottenstone West wissen müssen. Über das Potenzial, das - aktuell für die Börse noch unsichtbar - unter der dortigen Erde liegen könnte.

Jetzt bitte ganz genau mitlesen.

Denn Ihre Aufmerksamkeit könnte Ihnen die Chance für potenzielle - und wir betonen noch mal "potenzielle" - Multibagger-Gewinne, ja sogar Tenbagger-Gewinne eröffnen. Diese Potenziale für die Aktie von Inspiration Enegery sind nicht einfach aus der Luft gegriffen. Diese Gewinnchancen sind mit Fakten begründbar.

Los geht's:

Die Projekte Rottenstone North und Rottenstone West sind ja sogenannte Grassroots-Projekte, auf denen bisher noch keine Exploration durchgeführt wurde. Sie befinden sich noch im Anfangsstadium ihrer Erschließungen. Ein wichtiger Vorteil für interessierte Anleger. Denn nur deshalb ist Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) noch so ultra-niedrig bewertet.

Inspiration Energy besitzt ja aktuell nur eine Börsenbewertung von rund 2,9 Mio. USD. Damit ist das Unternehmen bewertet wie ein Grassroots-Explorer, der ein Projekt besitzt, auf dem noch nie gebohrt wurde und für das es - bis auf ein paar Gesteinsproben, geologische Schätzungen oder Vermutungen aufgrund historischer Daten - keinerlei fundierte Hinweise auf tatsächlich vorhandene Rohstoffe gibt.

Doch hier liegt der aktuelle Informationsfehler der Börse in Bezug auf Inspiration Energy!

Ein Informationsfehler, der jetzt eine potenziell riesige Chance eröffnen könnte

Sie erhalten JETZT UND HIER eine ultra-spannende Chance, VOR allen anderen Börsianern über die entscheidenden Information früher informiert zu werden - um in die Aktie zu potenziellen Schnäppchenpreisen um 0,10 CAD einsteigen zu können. Das könnte so sein, als ob Sie im Februar 2025 in Gold- und Silberminenaktien eingestiegen wären!

Diese Chance vom letzten Februar 2025 bei den Gold- und Silberminen sind gelaufen. Die sind vorbei und kommen aufgrund der stark gestiegenen Gold- und Silberpreise auch nicht mehr wieder. Aber diese Chance hier bei Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) - die ist JETZT für Sie da!

Der Informationsfehler unter Börsianern ist nur zu erklären durch die aktuell (noch) winzige Börsenbewertung von nur 2,9 Mio. USD von Inspiration Energy - die Ihnen ja diese ultra-spannende Chance eröffnet. Dadurch beschäftigt sich niemand mit dem Unternehmen. Doch das dürfte sich in 2026 ändern - und wie!

Wenn Inspiration Energy im April dieses Jahres sein lang erwartetes Explorationsprogramm startet!

Für die Erfolgschance der Exploration des Rottenstone North-Projekts müssen Sie einen wichtigen Insider-Fakt kennen: Das Rottenstone North-Projekt grenzt direkt an das Rottenstone Southwest (SW)-Projekt. Dieses Projekt wird von dem Bergbauunternehmen Ramp Metals betrieben (in der Grafik blau markiert).

(Quelle: Inspiration Energy)

Ramp Metals ist in seiner Exploration des Rottenstone SW-Projekts jedoch schon viel weiter als Inspiration Energy. Denn Ramp Metals führte bereits in 2024 und 2025 umfangreiche Explorationsprogramme mit zahlreichen Probebohrungen auf dem Rottenstone SW-Projekt durch.

Jetzt aufgepasst - nun wird es wirklich ultra-spannend:

Ramp Metals traf bei Probebohrungen in der Mitte des Rottenstone SW-Projekts auf Gold- und Silbervorkommen, die teilweise Gold- und Silbergehalte in Größenordnungen zutage förderten, die heutzutage absoluten Seltenheitswert haben. Die Daten waren so spektakulär, dass niemand Geringeres als Eric Sprott - einer der erfolgreichsten Rohstoff-Investoren aller Zeiten - sofort bei Ramp Metals einstieg.

Nun kommt der große Insider-Fakt zu Ramp Metals - und damit für Inspiration Energy:

Als Ramp Metals die erfolgreichen Bohrungen durchführte, lag die Börsenbewertung zwischen 4 und 5 Mio. CAD - genau wie heute Inspiration Energy. Nachdem die Bohrergebnisse veröffentlicht wurden, explodierte die Aktie von Ramp Metals innerhalb von einem Jahr von rund 0,15 CAD auf 1,80 CAD in der Spitze!

Das sind rund +1.200%!

Chart von Ramp Metals 2024/25:

(Quelle: Tradingview)

Anhand der historischen Aktien-Performance von Ramp Metals könnte sich das Multibagger- und im Idealfall sogar Tenbagger-Potenzial für Inspiration Energy ableiten lassen - wenn das Explorationsprogramm von Inspiration ebenfalls erfolgreich ist. Das ist immer die Voraussetzung.

Doch klarer Fakt ist: Ramp Metals hatte damals, vor seinem ersten Bohrprogramm, eine fast identische Börsenbewertung wie Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) heute, und die Projekte Rottenstone North (Inspiration Energy) und Rottenstone SW (Ramp Metals) liegen direkt nebeneinander in der gleichen Region.

Hier kommt nun Insider-Fakt 2 ins Spiel:

Wieder geht es nicht direkt um Inspiration Energy, sondern um den Nachbarn Ramp Metals. Um den riesigen Erfolg seines Gold/Silber-Bohrtreffers auszubauen, startete Ramp Metals im Eiltempo ein weiteres Bohrprogramm in 2025. Dieses Mal wurde auf zwei Gebieten auf dem Rottenstone SW-Projekt gebohrt.

Das erste Gebiet war natürlich das Gold/Silber-Gebiet in der Mitte von Rottenstone SW. Das zweite Gebiet war ein völlig neues Gebiet - Achtung! - direkt an der Grenze zu dem Rottenstone North-Projekt von Inspiration Energy. Dieses Gebiet trägt den Namen "Rush". Die Geologen von Ramp Metals hatten genau dieses Rush-Gebiet an der Grenze zu Rottenstone North von Inspiration Energy anhand der Auswertung verschiedener geologischer Analysen als besonders aussichtsreich definiert.

(Quelle: Inspiration Energy)

Die Geologen sollten recht behalten - und wie. Tatsächlich waren die dortigen Rush-Probebohrungen im direkten Grenzgebiet zum Rottenstone North-Projekt ein riesiger Erfolg! Ramp Metals konnte auf Rush gewaltige Vorkommen an Kupfer und Zink nachweisen! Der Kupfergehalt lag mit 1,61% extrem hoch für ein neu gefundenes Vorkommen in Nordamerika.

(Quelle: Inspiration Energy)

Doch die anderen Bohrungen in dem zentralen Gold/Silber-Projekt konnten die ultra-starken Goldvorkommen nicht bestätigen - und das waren die Bohrungen, auf welche die Börse nach der Eric Sprott-Beteiligung fixiert war. Dadurch gingen die ultra-erfolgreichen Bohrungen in dem Rottenstone North-Grenzgebiet an der Börse völlig unter.

Genau das erschafft jetzt Ihre Chance bei Inspiration Energy!

Denn Ramp Metals bereitet jetzt gerade - praktisch in den Minuten, in denen Sie diese Analyse zu Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) lesen - sein neues Bohrprogramm vor. Es soll zum Start 5.000 Meter umfassen. Aber Ramp Metals hat die Genehmigungen, es bis auf 30.000 Meter auszuweiten.

Der Start des neuen Bohrprogramms von Ramp Metals ist für den 26. Februar angesetzt!

Das ist nur noch wenige Tage entfernt!

Hier kommt der Clou:

Der Fokus dieses neuen Bohrprogramms von Ramp Metals soll auf dem Rush-Gebiet mit den Kupfer/Zink-Entdeckungen liegen - direkt an der Grenze zum Rottenstone North-Projekt von Inspiration Energy! Warum dies so wichtig und im Erfolgsfall unglaublich positiv für Inspiration Energy sein dürfte, zeigt Ihnen diese Grafik:

(Quelle: Inspiration Energy)

Sie sehen in der Grafik den oberen schwarzen Gürtel an potenziellen Rohstoffvorkommen, der mit "Possible Massive Sulfide Trend" bezeichnet ist. Genau in diesem Gürtel hat Ramp Metals direkt an der Grenze zu Rottenstone North seine hoch erfolgreichen Kupfer-Zink-Entdeckungen gemacht (oberer gelber Fleck mit Stern).

Sie sehen auch: Genau dieser gleiche Gesteinsgürtel verläuft durch den südlichen und östlichen/nordöstlichen Teil des Rottenstone North-Projekts von Inspiration Energy! Sie sehen in der Grafik die roten und goldenen Rohstoffadern, welche die Geologen von Inspiration Energy dort vermuten.

Diese Adern decken sich mit den Volltreffern von Ramp Metals für Kupfer und Zink (und potenziell noch Gold und Silber obendrauf)! Diese erfolgreichen Treffer von Ramp Metals sind nicht ein paar Kilometer weit weg. Sie sind direkt in dem Gebiet von Rottenstone North!

Geologische Strukturen in der Erde enden nicht an Gebietsgrenzen, sondern laufen weiter - vermutlich tief in das Rottenstone North-Projekt hinein. Denn die beiden Projekte trennt sprichwörtlich ein Gartenzaun! Ramp Metals hat seine höchst erfolgreichen Treffer für überdurchschnittliche Kupfer-Zink-Vorkommen in genau dem gleichen Gesteinsgürtel erzielt, in dem Inspiration Energy von April 2026 an sein erstes Bohrprogramm durchführen wird!

(Quelle: Inspiration Energy)

Garantiert dieser Fakt, dass Inspiration Energy mit seinem schon in rund 2 Monaten startenden Bohrprogramm ähnliche Erfolge ans Tageslicht fördern wird? Natürlich nicht. Aber Geologen würden Ihnen angesichts dieser sehr seltenen Kombination an Fakten wohl sagen: "Die Chancen für einen Erfolg sind ungewöhnlich hoch."

Erstes Bohrprogramm für Rottenstone North startet im April 2026!

Denn hier kommt schon der nächste Insider-Fakt, den der Markt noch nicht wahrgenommen hat. Obwohl diese Informationen öffentlich verfügbar sind. Aber noch kennt eben niemand die Aktie von Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) - was Ihnen jetzt den nötigen Vorsprung gibt!

Das Management von Inspiration Energy hat ungewöhnlich viel Geld und Arbeit in die Identifikation der aussichtsreichsten Gebiete auf seinen Teilen des Gesteinsgürtels investiert. In 2025 führte Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) extrem umfangreiche geologische Analysen auf dem Rottenstone North-Projekt durch.

Dafür nutzte man die allerneueste Technologie für Satellitenanalysen namens AMRT. Die AMRT-Technologie analysiert Gesteinsstrukturen auf atomarem Level. Sie sucht gezielt nach atomaren Strukturen, die Gold, Silber oder Kupfer aufweisen. Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz soll AMRT potenzielle Rohstoffe in der Erde wesentlich genauer definieren können als klassische Satellitenanalysen.

Tatsächlich hat die ultra-moderne AMRT-Analyse laut dem Management von Inspiration Energy einen hochinteressanten Fakt ergeben: Wenn man die AMRT-Satellitenaufnahmen mit den Explorationsergebnissen von Ramp Metals an der Grenze zum Rottenstone North-Projekt vergleicht, dann zeigt sich:

Die AMRT-Analyse bestätigte Rohstoffvorkommen genau in dem Gebiet, wo Ramp Metals seine fantastischen Kupfer-Zink-Treffer erzielte. Nicht nur das. Die AMRT-Analyse bestätigte auch: Die Rohstoffvorkommen setzen sich innerhalb des Gesteinsgürtels fort, der quer durch Rottenstone North verläuft. Die Betonung liegt hier auf den Worten "quer durch"!

Hier liegen haargenau die Zielzonen, welche die Geologen von Inspiration Energy für das im April startende Bohrprogramm definiert haben. Garantiert die Übereinstimmung der AMRT-Analyse mit den Bohrerfolgen von Ramp Metals, dass auch Inspiration Energy sicher Treffer erzielen wird? Natürlich nicht.

Aber so eine hoch erfolgversprechende Ausgangsbasis für ein erstes Bohrprogramm können nur ganz wenige Junior-Explorer mit noch vollständig unerschlossenen Grassroots-Projekten vorweisen. So CEO Charles Desjardins:

"Unsere Zielgebiete für unser erstes Bohrprogramm auf Rottenstone North sind klar definiert. Wenn wir in den definierten Bohrgebieten keine Rohstoffvorkommen finden, wären wir geschockt. Mit all der geologischen Vorarbeit, die wir geleistet haben, und der Arbeit, die Ramp Metals in der Nahe durchgeführt hat."

Ramp Metals will sein neues Bohrprogramm am 26. Februar starten

Das Bohrprogramm von Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) soll im April starten. Es soll 3 bis 5 Bohrlöcher umfassen. Sollten diese Bohrlöcher erfolgreich sein und Treffer ergeben, so plant das Management, das Bohrprogramm direkt auf 7 Bohrlöcher auszuweiten. Denn man hat für dieses Auftakt-Bohrprogramm bereits alle Genehmigungen für 7 Bohrlöcher. Da muss man also nicht warten.

Die Bohrlöcher sollten bis zu 150 Meter in die Tiefe gehen. Denn sowohl die Volltreffer von Ramp Metals ALS AUCH die geologischen Messungen von Inspiration Energy bestätigen Mineralisierung nahe der Oberfläche in niedrigen Tiefen. Aber CEO Charles Desjardins sagt klar an: "Wir bohren natürlich auch tiefer, wenn die Adern weiter in die Tiefe verlaufen."

Inspiration Energy-CEO Desjardins bringt die aktuelle Chance für clevere Anleger auf den Punkt: "Anleger haben jetzt die Chance, direkt bei unserem Auftakt-Bohrprogramm mit dabei zu sein." Doch nicht nur das. Es kommt noch besser für interessierte Aktionäre von Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078).

Wie schon beschrieben plant der Nachbar Ramp Metals, den Großteil seines Bohrprogramms nach den schwachen Ergebnissen in dem zentralen Goldgebiet direkt an der Grenze zu Rottenstone North in dem gleichem Gesteinsgürtel wie Inspiration Energy durchzuführen. Um dort seine fantastischen Kupfer-Zink-Funde zu bestätigen.

Das bedeutet:

Aktionäre von Inspiration Energy PROFITIEREN VON ZWEI BOHRPROGRAMMEN IN 2026!

Dem eigenen Bohrprogramm von Inspiration Energy, das im April starten soll.

Und dem Bohrprogramm von Ramp Metals im gleichen Gebiet, das schon am 26. Februar starten soll. Also noch diesen Monat!

Das ist der Zwillingseffekt, über den wir eingangs sprachen. In potenzieller Perfektion! Kann Ramp Metals bei seinem 5.000 Meter umfassenden Bohrprogramm die Volltreffer aus dem letzten Bohrprogramm bestätigen, dann sollte Inspiration Energy davon profitieren. Da die Börse dann gleich den Besitzer des direkt angrenzenden Gebiets suchen dürfte - und so auf Inspiration Energy stoßen wird!

(Quelle: Inspiration Energy)

Das eigene Auftakt-Bohrprogramm von Inspiration Energy soll 3 bis 5 Wochen dauern. Normalerweise dauert es 4 bis 8 Wochen, bis die eingereichten Bohrkerne in den Laboren fertig analysiert und ausgewertet sind. Das bedeutet: Die ersten Ergebnisse dürften schon im Sommer veröffentlicht werden.

Davor sollten bereits die ersten Bohrergebnisse von Ramp Metals kommen. Die gesamten Ergebnisse des umfangreichen, 5.000 Meter oder mehr umfassenden Bohrprogramms sollten dann ebenfalls über den Sommer kommen. Es dürfte also ein ganz heißer Sommer für Aktionäre von Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) werden.

Es könnte ein heißer Sommer für Inspiration Energy-Aktionäre bevorstehen!

Denken Sie noch mal an den Chart von Ramp Metals, als man in seinem Bohrprogramm den ersten Treffer in dem zentralen Gold-Silber-Gebiet erzielte und die Aktie von 0,15 CAD auf 1,80 CAD explodierte. Einen ähnlichen Erfolg will das Management von Ramp Metals nun mit seinem neuen Bohrprogramm an der Grenze zu Rottenstone North von Inspiration Energy erzielen.

Die Aktie von Inspiration Energy könnte dann durch den Zwillingseffekt mitprofitieren.

Ohne dass es die Aktionäre von Inspiration Energy auch nur einen US-Dollar kostet!

Doch Aktionäre von Inspiration Energy müssen gar nicht bis zum Sommer warten!

Die Action bei Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) geht schon viel früher los!

Denn das Management hat angekündigt: "Jede Art von Treffer, die wir während des Bohrprogramms sehen, werden wir natürlich sofort veröffentlichen. Denn das könnten kursrelevante Informationen für Aktionäre und die Börse sein. Wir planen derartige Pressemitteilungen, während wir das Bohrprogramm durchführen. Nicht erst danach."

Starker Newsflow: Management plant Nachrichten-Offensive über Bohrprogramm

Nach den Volltreffern des Nachbarn Ramp Metals und den Ergebnissen der eigenen umfangreichen geologischen Studien ist ein potenzieller Erfolgsplan glasklar vorgezeichnet. Es gibt nicht viele kleine Microcap-Explorer, die vor ihrem Auftakt-Bohrprogramm so einen klaren Erfolgsplan besitzen!

Hier kommt der nächste potenzielle Bonus für Aktionäre:

Um den neuen Fokus auf die ultra-spannenden Kupfer-Gold-Projekte (sowie Silber und Zink) klar herauszustellen, plant das Management, den Namen des Unternehmens nach der Beendigung des Auftakt-Bohrprogramms zu ändern. Denn wie schon beschrieben: Ein Grund, warum Inspiration Energy aktuell noch völlig unter dem Börsenradar fliegt: Wer vermutet schon hinter dem Namen Inspiration Energy eine der spannendsten Gold-Kupfer-Stories im Microcap/Nanocap-Bereich in 2026?

CEO Charles Desjardins:

"Wir arbeiten bereits an einer Umbenennung, um den riesigen Potenzialen der Polymetall-Projekte und den dortigen Potenzialen im Firmenname Rechnung zu tragen. Eine Änderung des Namens soll nach dem Bohrprogramm kommen."

Die Namensänderung ist also kein Wunschdenken, sondern eine klare Ansage des Managements. Ein weiterer Faktor, der Inspiration Energy dann zusätzlich ins Rampenlicht der Börse rücken könnte.

Umbenennung des Explorers in 2026 könnte zusätzlicher Bonus für die Aktie werden

Der Fahrplan des Managements für 2026 - das spannendste Jahr in der Geschichte des Nanocaps Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) - ist also klar ausgelegt:

Start des eigenen Bohrprogramms im April dieses Jahres. Erste Meldungen über Treffer direkt während des Bohrprogramms und die Ergebnisse dann im Sommer. Im Fall eines erfolgreichen Bohrprogramms in Rottenstone North soll dann im Herbst direkt ein zweites Bohrprogramm im östliche Gebiet des zweiten Projekts Rottenstone West gestartet werden.

Denn der gleiche Gesteinsgürtel, der im Süden von Rottenstone North bzw. im Norden von Rottenstone SW von Ramp Metals liegt, verläuft direkt runter in den östlichen Teil des Rottenstone West-Projekts von Inspiration Energy. Sollte das Bohrprogramm in Rottenstone North erfolgreich sein, dürften die Chancen gut stehen, dass Kupfer-Zink-Vorkommen (und potenziell Gold und Silber) auch in dem Gesteinsgürtel von Rottenstone West liegen könnten.

Damit könnte Inspiration Energy in 2026 im Erfolgsfall gleich auf zwei Grassroots-Projekten neue Rohstoffvorkommen nachweisen und Rottenstone North und Rottenstone West beide in Explorationsprojekte aufstufen! Das wären 2 Projekte in 1 Jahr - was für ein Potenzial dies für einen 2,9-Mio.-USD-Wert bedeuten könnte!

Die spannendste Phase der Unternehmensgeschichte von Inspiration Energy startet JETZT!

Bei Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) startet in wenigen Monaten die spannendste Phase des Explorers: die ersten Bohrungen! Sie können hier von Anfang an mit dabei sein. Denn wenn diese Bohrungen erfolgreich sein sollten, könnte die Börsenbewertung von 2,9 Mio. USD des (noch) winzigen Explorers schnell deutlich ansteigen.

Was für Anstiegspotenziale bei der Aktie von Inspiration Energy im Erfolgsfall möglich sein könnten - und wir betonen das Wort "könnten" -, erlebten wir bei Ramp Metals: Nach deren ersten Probebohrungen in 2024 und dem Gold/Silber-Treffer explodierte die Aktie von rund 0,15 CAD auf rund 1,80 CAD!

Wohlgemerkt: mit nur einem Volltreffer bei den Bohrungen!

Risikobereite Anleger finden jetzt eine selten ähnliche Situation zu Ramp Metals bei Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) vor:

Ramp Metals wurde vor seiner Tenbagger-Explosion mit rund 4,0 Mio. CAD bewertet.

Inspiration Energy wird heute mit rund 4,0 Mio. CAD bewertet.

Ramp Metals führte damals sein erstes Bohrprogramm durch.

Inspiration Energy startet diesen April sein erstes Bohrprogramm.

Inspiration Energy startet diesen April sein erstes Bohrprogramm. Ramp Metals und Inspiration Energy sind direkte Nachbarn im gleichen Rohstoffgebiet.

Was unterschiedlich ist:

Die Rohstoffpreise für Gold, Kupfer, Silber und Zink notieren heute in 2026 viel höher als damals in 2024.

Im vergangenen Jahr konnte Inspiration Energy die Bohrerfolge von Ramp Metals genau analysieren und die Treffer von Ramp Metals als Blaupause für die Entwicklung des eigenen, im Frühling startenden Bohrprogramms nutzen.

Durch die umfangreichen geologischen AMRT-Analysen und die fantastischen Kupfer-Treffer von Ramp Metals stehen die Chancen ungewöhnlich gut für ein erfolgreiches erstes Explorationsprogramm von Inspiration Energy.

(Quelle: Inspiration Energy)

Natürlich sollte niemand sein gesamtes Vermögen in ultra-spekulative Investments stecken. Nicht mal einen Großteil. Aber: Wenn risikobereite Anleger in ihren Depots einen Gewinnturbo einbauen wollen, dann kann man auch spekulative Investments wie Inspiration Energy (WKN: A40GPX, ISIN: CA4577022078) beimischen. Denn die Gewinnpotenziale können besonders bei so kleinen Junior-Explorern vor dem Start der ersten Probebohrungen im Erfolgsfall gigantisch sein.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verblieben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion.



Besuchen Sie auch die Webseite von Inspiration Energy Corp. um mehr über das Unternehmen zu erfahren und informieren Sie sich auf bei Sedar+ über eingereichte Dokumente des Unternehmens.

