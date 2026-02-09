Vancouver, British Columbia - 9. Februar 2026 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. ("Inspiration" oder das "Unternehmen") (ISP-CSE) (ISPNF-USA) (A40GPX-WKN) hat kürzlich eine Bohrgenehmigung für das Gold-/Kupferprojekt Rottenstone North im Norden von Saskatchewan erhalten. Die Bohrlochplanung ist in der finalen Phase und der Beginn der Bohrungen wird in Kürze erwartet. Inspiration ist einer der führenden Landbesitzer in einem Gebiet, das sich schnell zu einem der vielversprechendsten neuen Explorationsgebiete für vulkanogene Massivsulfide (VMS) und Gold in Kanada entwickelt.

"Inspiration hält 100 Prozent der Anteile an über 85.000 Acres im Gold-/Kupfercamp Rottenstone", erklärte Charles Desjardins, Chief Executive Officer von Inspiration. "Unsere Positionierung entlang des Trends mit den jüngsten Entdeckungen erweist sich als vorteilhaft, und wir verfügen über hochmoderne Satellitendaten, die mehrere Gold-Kupfer-Ziele identifizieren. Unser technisches Team ist gerade dabei, die Bohrpläne fertigzustellen, und wir gehen davon aus, dass wir in Kürze unser erstes Bohrprogramm starten können. Dies erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Rohstoffpreise historisch hoch sind. Inspiration hat eine geringe Marktkapitalisierung, und ein Erfolg vor Ort könnte zu überdurchschnittlich positiven Ergebnissen führen. Das Management ist sehr optimistisch für die nächsten Monate, da möglicherweise bahnbrechende Bohrergebnisse bevorstehen."

Abbildung 1: Lage der Konzessionsgebiete Rottenstone North und West von Inspiration im Verhältnis zum Konzessionsgebiet von Ramp Metals. Dargestellt sind auch die interpretierten Massivsulfid- und Goldtrends in diesem Gebiet.

Das Projekt Rottenstone North erstreckt sich über 4.512 Hektar und wurde im August letzten Jahres um das Projekt Rottenstone West mit einer Fläche von 31.011 Hektar erweitert (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. August 2025). Die Gesamtfläche dieses vielversprechenden neuen VMS-Goldgebiets und -Trends beläuft sich somit auf über 35.500 Hektar (86.487 Acres).

Die Gold- und Basismetallprojekte Rottenstone North und West liegen unmittelbar westlich und südwestlich der Entdeckungen von Ramp Metals Inc. auf seinen Kupfer-Gold-Sulfid-Zielen auf Rush (siehe Pressemitteilung von Ramp Metals vom 29. April 2015) und Ranger (siehe Pressemitteilung von Ramp Metals vom 17. Juni 2015).

Bei Inspiration sind etwas mehr als 40 Millionen Aktien ausgegeben. Im Falle eines Explorationserfolgs bietet das Unternehmen seinen Aktionären damit ein starkes Aufwärtspotenzial. Dank seiner straffen Kapitalstruktur in Verbindung mit großflächigen Landpositionen, fortschrittlicher Geophysik und kurzfristiger Bohrbereitschaft ist das Unternehmen in der Lage, sich maßgeblich an einem der vielversprechendsten neuen Entdeckungskorridore Kanadas zu beteiligen.

Die Projekte Rottenstone von Inspiration liegen entlang derselben nordöstlich-südwestlich verlaufenden geologischen Strukturen, die in der Region für mehrere hochgradige Vorkommen verantwortlich sind. Dazu zählen 73,55 g/t Au auf 7,5 Metern auf dem Vorkommen Ranger und 1,61 % Cu auf der VMS-Entdeckung Rush (siehe Pressemitteilung von Ramp Metals vom 17. Juni 2024).

Es ist bemerkenswert, dass bei historischen Arbeiten auf dem Projekt Rottenstone West bereits in den 1950er Jahren mehrere massive Sulfidvorkommen identifiziert wurden. Diese Gebiete wurden noch nicht mit modernen Explorationsmethoden untersucht und stellen daher attraktive Ziele für neue Entdeckungen in einer Bergbau-Jurisdiktion dar, die vom Fraser Institute als erstklassig eingestuft wurde.

Kürzlich hat das Unternehmen auf dem vollständig unternehmenseigenen Gold-/Kupferprojekt Rottenstone North eine Satellitenuntersuchung mittels Advanced Atomic Mineral Resonance Tomography (AMRT) durchgeführt. Die AMRT-Untersuchung identifizierte zahlreiche hochprioritäre Gold- und Kupferziele entlang der östlichen Liegenschaftsgrenze von Rottenstone North - parallel und im Trend zur Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Rush von Ramp, die nur wenige Kilometer entfernt liegt. Das für Anfang 2026 geplante Bohrprogramm von Inspiration zielt darauf ab, mehrere dieser Ziele zu untersuchen.

Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Liegenschaften in der Nähe von Inspiration nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Liegenschaften des Unternehmens schließen lassen.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS Nr. 82498; PGO Nr. 0183), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Gold- und Basismetallkonzessionsgebiete gerichtet ist. Mit seinen Vorzeigeprojekten Rottenstone North und Rottenstone West ist das Unternehmen einer der größten Landbesitzer in einem der neuesten und aufregendsten Gold-Kupfer-VMS-Entdeckungskorridore (vulkanogene Massivsulfide) Kanadas. Weitere Informationen finden Sie in den Unternehmensinformationen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: mailto:info@inspiration.energy

Die Canadian Stock Exchange und ihre Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diese Warnhinweise sowie durch jene qualifiziert, die in unseren Einreichungen bei SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) enthalten sind.

