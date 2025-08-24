Mainz - Im ersten Sonntagsspiel des ersten Bundesliga-Spieltags hat der 1. FC Köln 1:0 beim 1. FSV Mainz 05 gewonnen.



Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, konnten jedoch die zahlreichen Chancen lange nicht in Tore ummünzen. Besonders die Mainzer Defensive stand zunächst stabil und ließ den Kölnern wenig Raum für gefährliche Aktionen.



In der ersten Halbzeit dominierten die Mainzer das Spielgeschehen und kamen früh zu guten Gelegenheiten. Doch sowohl Paul Nebel als auch Anthony Caci scheiterten mit ihren Schüssen an der Kölner Abwehr. Die Gäste aus Köln konzentrierten sich zunächst auf die Defensive und versuchten, durch Konter zum Erfolg zu kommen. Eine der besten Chancen für die Kölner hatte Jakub Kaminski, dessen Schuss jedoch von Robin Zentner pariert wurde.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Köln den Druck und kam zu weiteren Möglichkeiten, doch die Mainzer Abwehr hielt stand. Eine Schlüsselszene ereignete sich in der 60. Minute, als Nebel nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Dank der numerischen Unterlegenheit konnten die Gäste den Druck erhöhen und letztendlich in der 90. Minute durch ein Tor von Marius Bülter in Führung gehen.



Für Mainz geht es am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation zu Hause gegen Rosenborg Trondheim weiter, während Köln am kommenden Sonntag in der Liga gegen Freiburg gefordert ist.





