Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Medienmitteilung (PDF)
Halbjahresbericht 2025 (PDF)
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Deutliche Steigerung des Semestergewinns
Halbjahresbericht zum Download
Der vollständige Halbjahresbericht 2025 der Warteck Invest steht ab sofort auf unserer Webseite www.warteck-invest.ch zum Download zur Verfügung.
Kennzahlen Gesellschaft und Immobilienportfolio
1Konzerngewinn abzgl. Neubewertungserfolg i.d.H.v. CHF 8.4 Mio. (VJ: CHF -3.8 Mio.) korrigiert um den entsprechenden Steuereffekt i.d.H.v. CHF -1.4 Mio. (VJ: CHF 0.6 Mio.)
Kennzahlen Namenaktie
1Aktienkurse korrigiert um jeweiligen Bezugsrechtswert aus Kapitalerhöhung 2024 (performancebereinigt)
Firmenportrait
Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 30.6.2025 von CHF 1'050.8 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.
Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.
Ende der Adhoc-Mitteilung
2187830 25.08.2025 CET/CEST