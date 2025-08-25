Basel - Bei der Immobiliengesellschaft Warteck Invest liessen Neubewertungseffekte den Halbjahresgewinn 2025 in die Höhe schnellen. Auch operativ gab es leichte Verbesserungen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen zwischen Januar und Juni 19,8 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Im Vorjahr waren es lediglich 8 Millionen gewesen. Die Neubewertung durch den unabhängigen Prüfer habe in diesem Jahr zu einer Aufwertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
