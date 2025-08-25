DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

B-A-L Germany AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2025

Meißen (pta000/25.08.2025/06:15 UTC+2)

ISIN DE000A1614B2 / WKN A1614B

ISIN DE000A2NBN90 / WKN A2NBN9

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der

am 26. September 2025 um 13.00 Uhr

in den Räumlichkeiten am Sitz der Gesellschaft

Poststraße 5

01662 Meißen

stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

der B-A-L Germany AG ("Gesellschaft") ein.

I. Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Bestätigung des in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschlusses über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 3 beschlossen, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Gegen diesen Beschluss haben zwei Aktionäre Anfechtungsklage erhoben. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die hierdurch eingetretene Rechtsunsicherheit durch einen bestätigenden Beschluss beseitigt werden sollte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 3 mit folgendem Inhalt:

"Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen." wird gemäß -- 244 S. 1 AktG bestätigt.

2. Beschlussfassung über die Bestätigung des in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 4 gefassten Beschlusses über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 4 beschlossen, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Gegen diesen Beschluss haben zwei Aktionäre Anfechtungsklage erhoben. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die hierdurch eingetretene Rechtsunsicherheit durch einen bestätigenden Beschluss beseitigt werden sollte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 4 mit folgendem Inhalt

"Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen." wird gemäß -- 244 S. 1 AktG bestätigt.

3. Beschlussfassung über die Bestätigung des in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschlusses über die Umwandlung der Vorzugsaktien unter Aufhebung des Gewinnvorzugs in Stammaktien und entsprechende Änderungen der Satzung (-- 4 - Höhe und Einteilung des Grundkapitals, -- 18 - Stimmrecht, -- 22 - Verwendung des Bilanzgewinns)

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossen, die Vorzugsaktien unter Aufhebung des Gewinnvorzugs in Stammaktien umzuwandeln und entsprechende Satzungsänderungen (-- 4 - Höhe und Einteilung des Grundkapitals, -- 18 - Stimmrecht, -- 22 - Verwendung des Bilanzgewinns) vorzunehmen. Gegen diesen Beschluss haben zwei Aktionäre Anfechtungsklage erhoben. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die hierdurch eingetretene Rechtsunsicherheit durch einen bestätigenden Beschluss beseitigt werden sollte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 5 mit folgendem Inhalt

"a) Sämtliche von der Gesellschaft ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht werden unter Aufhebung des Gewinnvorzugs einschließlich sämtlicher bestehender/künftiger Nachzahlungsansprüche gemäß -- 22 Abs. 1 der Satzung in auf den Inhaber lautende Stammaktien mit Stimmrecht umgewandelt.

b) -- 4 Abs. 1 der Satzung wird entsprechend wie folgt neu gefasst:

"Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2.000.000,00. Es ist eingeteilt in 2.000.000 nennwertlose Stückaktien (Stammaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00."

c) -- 4 Abs. 2 der Satzung wird mit Rücksicht auf die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien unter entsprechender Anpassung der Nummerierung der übrigen Absätze von -- 4 der Satzung gestrichen. Der bisherige Absatz 3 (Erbringung des Grundkapitals durch Formwechsel) wird zu Absatz 2.

d) -- 18 Abs. 1 der Satzung wird entsprechend wie folgt neu gefasst:

"Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme."

e) -- 22 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst:

"-- 22 Verwendung des Bilanzgewinns

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns.

(2) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind darüber hinaus berechtigt, weitere Beträge bis zu einem weiteren Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, wenn die anderen Rücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden.

(3) Die Hauptversammlung kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.

(4) Nach Ablauf des Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des -- 59 AktG einen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die Aktionäre zahlen.

(5) Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von -- 60 Abs. 2 AktG festgelegt werden. Dies gilt auch bei der Ausgabe neuer Aktien im Wege der Ausnutzung eines genehmigten Kapitals.

(6) Die Hauptversammlung kann neben oder anstelle einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen." wird gemäß -- 244 S. 1 AktG bestätigt.

4. Beschlussfassung über die Bestätigung des in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschlusses über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss unter gleichzeitiger Aufhebung des ausgelaufenen genehmigten Kapitals durch entsprechende Änderung der Satzung

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossen, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und eine entsprechende Satzungsänderung vorzunehmen. Gegen diesen Beschluss haben zwei Aktionäre Anfechtungsklage erhoben. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die hierdurch eingetretene Rechtsunsicherheit durch einen bestätigenden Beschluss beseitigt werden sollte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 6 mit folgendem Inhalt

"a) -- 4 Abs. 3 der Satzung wird zwecks Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 unter gleichzeitiger Aufhebung des ausgelaufenen Genehmigten Kapitals 2017 (-- 4 Abs. 3a der Satzung) sowie des ausgelaufenen Genehmigten Kapitals 2018 (-- 4 Abs. 3b der Satzung) mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Handelsregister wie folgt neu gefasst:

"(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum [--] 2030 um insgesamt bis zu EUR 1.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 1.000.000 Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig:

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der ---- 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Kann ein Börsenpreis wegen fehlender Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Börsenhandel nicht ermittelt werden, so kann der Vorstand andere geeignete Erkenntnisquellen zur Ermittlung des Wertes heranziehen. Auf den Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag

