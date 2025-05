DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Börsenhandel der Stammaktien im Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

B-A-L Germany AG: Börsenhandel der Stammaktien im Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen

Meißen (pta000/23.05.2025/10:30 UTC+2)

Die B-A-L Germany AG gibt bekannt, dass ihre Stammaktien (WKN A1614B) seit dem heutigen Tag zum Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen sind. Mit der Aufnahme des Handels an der Börse Düsseldorf hat die Gesellschaft einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu erhöhter Sichtbarkeit und verbesserter Liquidität am Kapitalmarkt erreicht. Die Börse Düsseldorf gilt insbesondere für kleine und mittelgroße Unternehmen als attraktiver Handelsplatz - dank ihrer effizienten Infrastruktur, transparenten Handelsprozesse und des direkten Zugangs zu einer breiten Investorenbasis.

In einem nächsten Schritt werden auch die derzeit an den Börsen Wien und Stuttgart notierten Vorzugsaktien - nach deren Umwandlung in Stammaktien - zum Handel an der Börse Düsseldorf zugelassen. Durch diese Maßnahme wird sich die Anzahl der im Freiverkehr gehandelten Aktien von derzeit 800.000 Vorzugsaktien auf rund 2.000.000 Stammaktien mehr als verdoppeln. Die Gesellschaft wird über den konkreten Zeitplan und das weitere Vorgehen im Rahmen des Umtauschprozesses gesondert informieren.

Über B-A-L Germany AG

B-A-L Germany ist auf den kleinteiligen Erwerb von Wohnimmobilien in ländlichen Regionen in Sachsen mit guter Verkehrsanbindung und lokaler Infrastruktur spezialisiert. Die Strategie sieht eine Positionierung als profitabler Immobilienbestandshalter mit Buy-and-build-Strategie ohne Verkaufsdruck vor. Dabei werden einzelne Wohnimmobilien zu niedrigen Kaufpreisen, unter anderem aus Notverkäufen, erworben, wodurch nachhaltig hohe Ankaufsrenditen von deutlich mehr als 10% realisiert werden können. Unter bzw. auf dem Mietspiegelniveau liegende Kaltmieten ermöglichen eine vollständige Vermietung des Immobilienbestands. Aktuell besteht das Portefeuille aus 94 Wohnungen mi einer vermietbaren Gesamtfläche von mehr als 4.642 m2. Im vergangenen Jahr wurden daraus Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 361 und ein Nachsteuerergebnis von TEUR 34 erwirtschaftet.

Kontakt

B-A-L Germany AG

Poststraße 5

01662 Meißen

Internet: www.bal-ag.de

Falko Zschunke: f@bal-ag.de

Peter Thilo Hasler: p@bal-ag.de

