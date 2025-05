DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Hauptversammlung 2025 - Aktionäre bestätigen Kurs der B-A-L Germany AG

B-A-L Germany AG: Hauptversammlung 2025

Aktionäre bestätigen Kurs der B-A-L Germany AG

Meißen (pta000/22.05.2025/12:30 UTC+2)

Die B-A-L Germany AG hat ihre ordentliche Hauptversammlung am gestrigen Mittwoch erfolgreich durchgeführt. Die Veranstaltung fand in Präsenz am Unternehmenssitz in Meißen statt und stieß auf reges Interesse seitens der Aktionärinnen und Aktionäre sowie deren Vertretern.

Die beiden Vorstände des Unternehmens, Falko Zschunke und Peter Thilo Hasler, nutzten die Gelegenheit, das Geschäftsmodell der Gesellschaft ausführlich vorzustellen. Im Mittelpunkt standen dabei die Positionierung der B-A-L Germany AG im sächsischen Wohnimmobilienmarkt sowie die strategischen Entwicklungsfelder des Unternehmens, insbesondere im Bereich des verstärkten Ausbaus des Handels mit Wohnimmobilien. Auch alternative Finanzierungslösungen für kleinere Objekte in urbanen Lagen wurden von den Anwesenden ausgiebig diskutiert.

Im Anschluss an die Präsentation stellten sich die beiden Vorstände den zahlreichen Fragen der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre. Die Diskussionsbeiträge befassten sich insbesondere mit der geplanten Aufdeckung stiller Reserven durch Immobilienverkäufe sowie den Plänen zur Zusammenlegung der beiden Aktiengattungen. Die Vorstände beantworteten alle Fragen offen und umfassend, was von den Aktionären mit großem Zuspruch aufgenommen wurde.

Sämtliche Beschlussvorschläge wurden daher mit der deutlichen Mehrheit der vertretenen Stimmen angenommen. Besonders hervorzuheben ist die Zustimmung zur Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien, mit der das Unternehmen seine Aktionärsstruktur vereinfacht und gleichzeitig ein Signal für mehr Transparenz und Gleichbehandlung aller Anteilseigner setzt.

Die B-A-L Germany AG bedankt sich bei allen Aktionären für ihre Teilnahme, das entgegengebrachte Vertrauen und die konstruktive Begleitung des eingeschlagenen Wachstumskurses.

Über B-A-L Germany AG

B-A-L Germany ist auf den kleinteiligen Erwerb von Wohnimmobilien in ländlichen Regionen in Sachsen mit guter Verkehrsanbindung und lokaler Infrastruktur spezialisiert. Die Strategie sieht eine Positionierung als profitabler Immobilienbestandshalter mit Buy-and-build-Strategie ohne Verkaufsdruck vor. Dabei werden einzelne Wohnimmobilien zu niedrigen Kaufpreisen, unter anderem aus Notverkäufen, erworben, wodurch nachhaltig hohe Ankaufsrenditen von deutlich mehr als 10% realisiert werden können. Unter bzw. auf dem Mietspiegelniveau liegende Kaltmieten ermöglichen eine vollständige Vermietung des Immobilienbestands. Aktuell besteht das Portefeuille aus 94 Wohnungen mi einer vermietbaren Gesamtfläche von mehr als 4.642 m2. Im vergangenen Jahr wurden daraus Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 361 und ein Nachsteuerergebnis von TEUR 34 erwirtschaftet.

Abstimmungsergebnisse im Detail

Mit einer Präsenz von 72,2 Prozent des Grundkapitals wurden alle Beschlüsse zu den sieben beschlussfähigen Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung der B-A-L Germany AG mit Zustimmungsquoten von bis zu 86,15 Prozent gefasst. Der Tagesordnungspunkt der gesonderten Hauptversammlung der Vorzugsaktionäre erhielt eine Zustimmungsquote von 100,00 Prozent.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung werden in nachfolgender Tabelle zusammengefasst. Sie stehen auch auf der Unternehmenswebseite unter www.bal-ag.de zum Download zur Verfügung.

Hauptversammlung der Aktionäre der B-A-L Germany AG Anzahl anwesender Aktien 1.444.540 in % 72,2% Abstimmungsergebnis TOP 2 Ja Enthaltung Nein Anzahl der Stimmen 1.244.540 0 200.000 in % der anwesenden Stimmen 86,15% 0,00% 13,85% Abstimmungsergebnis TOP 3 Ja Enthaltung Nein Anzahl der Stimmen 1.078.540 166.000 200.000 in % der anwesenden Stimmen 74,66% 11,49% 13,85% Abstimmungsergebnis TOP 4 Ja Enthaltung Nein Anzahl der Stimmen 844.540 400.000 200.000 in % der anwesenden Stimmen 58,46% 27,69% 13,85% Abstimmungsergebnis TOP 5 Ja Enthaltung Nein Anzahl der Stimmen 1.244.540 0 200.000 in % der anwesenden Stimmen 86,15% 0,00% 13,85% Abstimmungsergebnis TOP 6 Ja Enthaltung Nein Anzahl der Stimmen 1.243.530 1.010 200.000 in % der anwesenden Stimmen 86,08% 0,07% 13,85% Abstimmungsergebnis TOP 7 Ja Enthaltung Nein Anzahl der Stimmen 1.244.540 0 200.000 in % der anwesenden Stimmen 86,15% 0,00% 13,85% Hauptversammlung der Vorzugsaktionäre B-A-L Germany AG Anzahl anwesender Aktien 1.444.540 in % 72,2% Abstimmungsergebnis TOP 1 Ja Enthaltung Nein Anzahl der Stimmen 1.244.540 0 200.000 in % der anwesenden Stimmen 86,15% 0,00% 13,85%

