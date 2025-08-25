© Foto: Charles Krupa - APBarclays setzt auf die Ultra Beauty-Aktie und sieht starkes Wachstumspotenzial, da das Unternehmen mit einer hohen Zollresistenz überzeugt.Barclays hat die Aktien des US-amerikanischen Schönheitsunternehmens Ulta Beauty auf "Overweight" hochgestuft und signalisiert damit ein deutliches Vertrauen in die Wachstumsperspektiven des Einzelhändlers. Analystin Adrienne Yih erhöhte zugleich das Kursziel von 518 auf 589 US-Dollar und sieht damit ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent. Ulta-Aktien haben in diesem Jahr bereits um rund 20 Prozent zugelegt. Yih betont, dass die Aufwärtsdynamik durch anhaltende positive Anpassungen der Gewinnerwartungen in den kommenden Quartalen gestützt …Den vollständigen Artikel lesen ...
