MEDIENMITTEILUNG Die Fondsleitung der Swiss Prime Site Solutions AG prüft derzeit eine Kotierung des SPSS Investment Fund Commercial (SPSS IFC) an der SIX Swiss Exchange mit geplanter Umsetzung bis Ende 2025. Die Kotierung erfolgt vorbehältlich der Marktbedingungen, der Genehmigung der Fondsvertragsänderungen durch die FINMA und der Genehmigung des Kotierungsgesuchs durch die SIX Swiss Exchange. Ziel der geplanten Kotierung ist es, die Marktpräsenz zu stärken, den Zugang für neue Investoren zu öffnen und die Liquidität des Fonds langfristig zu fördern. Bis zur Anpassung des Fondsvertrags steht der SPSS IFC ausschliesslich qualifizierten Anlegern offen. Zum Zeitpunkt der genehmigten Fondsvertragsanpassung als Publikumsfonds wird der SPSS IFC für alle Anleger zugänglich sein. Es ist vorgesehen, dass der Fonds mit der Kotierung an der SIX Swiss Exchange in die Indices «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen wird. Portfolioausbau erfolgreich umgesetzt

Im Vorfeld der geplanten Kotierung konnten die Mittel aus der jüngsten Kapitalerhöhung strategiekonform in zwei attraktive Light-Industrial-Liegenschaften mit einem jährlichen Nettomietertrag von rund CHF 2.4 Mio. investiert werden. Damit wurde die Anlagepolitik konsequent umgesetzt und eine zentrale Voraussetzung für die strukturelle Weiterentwicklung des Fonds geschaffen. «Mit den Mitteln aus der letzten Kapitalerhöhung haben wir das Portfolio mit zwei attraktiven Light-Industrial-Liegenschaften optimal ausgebaut, die Eigenkapitalbasis nachhaltig gestärkt und das Produkt konsequent auf die Anforderungen einer Börsenkotierung ausgerichtet», sagt Maximilian Hoffmann, CIO Funds (Commercial). Die Fondsleitung ist überzeugt, mit der geplanten Kotierung einen wesentlichen Meilenstein in der Entwicklung des SPSS IFC zu erreichen - im Sinne einer langfristig werthaltigen und liquiden Immobilienanlage. Wir danken allen bestehenden Investoren für ihr Vertrauen und freuen uns, gemeinsam den nächsten Entwicklungsschritt zu gestalten. Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) richtet sich an qualifizierte Investoren und investiert mit Fokus auf Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich etablierten Lagen in der ganzen Schweiz. Dabei stehen eine breite Diversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und attraktive Rendite-Risiko-Profile im Investmentfokus. Mit einer antizyklischen Ausrichtung der Anlagestrategie auf kommerzielle Liegenschaften nutzt der SPSS IFC attraktive Investmentopportunitäten und bietet erhöhten Schutz gegenüber Inflationsausprägungen aufgrund seiner hohen Indexierungsquoten von 95%. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, somit werden die Erträge und Kapitalgewinne beim Fonds selbst besteuert und sind beim Anleger (Privat- und Geschäftsvermögen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei. Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Kotierung als Sole Lead Managerin. Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.

VALOR / ISIN: 113 909 906 / CH1139099068 Weitere Informationen zum SPSS Investment Fund Commercial finden Sie auf unserer Website . Medienmitteilung (PDF) Zug, 25. August 2025 Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Maximilian Hoffmann, Chief Investment Officer Funds (Commercial)

Tel. +41 58 317 16 57 , maximilian.hoffmann@sps.swiss



Monika Gadola Hug, Head Client Relations

Tel. +41 58 317 16 31 , monika.gadolahug@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 13.7 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.





