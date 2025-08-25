Swiss Prime Site Solutions
Die Fondsleitung der Swiss Prime Site Solutions AG prüft derzeit eine Kotierung des SPSS Investment Fund Commercial (SPSS IFC) an der SIX Swiss Exchange mit geplanter Umsetzung bis Ende 2025. Die Kotierung erfolgt vorbehältlich der Marktbedingungen, der Genehmigung der Fondsvertragsänderungen durch die FINMA und der Genehmigung des Kotierungsgesuchs durch die SIX Swiss Exchange. Ziel der geplanten Kotierung ist es, die Marktpräsenz zu stärken, den Zugang für neue Investoren zu öffnen und die Liquidität des Fonds langfristig zu fördern.
Bis zur Anpassung des Fondsvertrags steht der SPSS IFC ausschliesslich qualifizierten Anlegern offen. Zum Zeitpunkt der genehmigten Fondsvertragsanpassung als Publikumsfonds wird der SPSS IFC für alle Anleger zugänglich sein. Es ist vorgesehen, dass der Fonds mit der Kotierung an der SIX Swiss Exchange in die Indices «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen wird.
Portfolioausbau erfolgreich umgesetzt
«Mit den Mitteln aus der letzten Kapitalerhöhung haben wir das Portfolio mit zwei attraktiven Light-Industrial-Liegenschaften optimal ausgebaut, die Eigenkapitalbasis nachhaltig gestärkt und das Produkt konsequent auf die Anforderungen einer Börsenkotierung ausgerichtet», sagt Maximilian Hoffmann, CIO Funds (Commercial).
Die Fondsleitung ist überzeugt, mit der geplanten Kotierung einen wesentlichen Meilenstein in der Entwicklung des SPSS IFC zu erreichen - im Sinne einer langfristig werthaltigen und liquiden Immobilienanlage.
Wir danken allen bestehenden Investoren für ihr Vertrauen und freuen uns, gemeinsam den nächsten Entwicklungsschritt zu gestalten.
Fondsportrait
Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Kotierung als Sole Lead Managerin.
Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.
Weitere Informationen zum SPSS Investment Fund Commercial finden Sie auf unserer Website.
Zug, 25. August 2025
