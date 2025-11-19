Swiss Prime Site Solutions
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
MEDIENMITTEILUNG
Im Geschäftsjahr 2024/2025 (01.10.2024-30.09.2025) hat der SPSS IFC seine strategischen Ziele erreicht und in zentralen Bereichen übertroffen. Die Erträge konnten auf hohem Niveau stabilisiert werden, während die Kostenbasis weiter optimiert wurde. Gleichzeitig wurde die Fremdfinanzierungsquote signifikant gesenkt - von 40.7% auf 26.3% - was zu einer nachhaltigen Stärkung der Bilanzstruktur führte. Die überzeichnete Kapitalerhöhung im März 2025 sowie die seit der Lancierung erzielte Outperformance von 15.9 Prozentpunkten gegenüber dem SWIIT-Index spiegeln das grosse Vertrauen der Investoren in den SPSS IFC wider und unterstreichen die hohe Attraktivität des Fonds am Markt.
Operative Stärke und gezielte Portfolioentwicklung
Ertragsstarkes Ergebnis und kontinuierlich steigende Ausschüttung
Aktives Portfoliomanagement mit Fokus auf Qualität
Wirksame Nachhaltigkeitsmassnahmen: Markante Absenkung der Verbrauchszahlen
Outperformance von 15.9% gegenüber SWIIT
Börsenkotierung am 9. Dezember 2025 und Ausblick
Fondsportrait
Detailinformationen und Präsentation
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 19. November 2025
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Swiss Prime Site Solutions AG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Site Solutions
|Prime Tower, Hardstrasse 201
|8005 Zürich
|Schweiz
|ISIN:
|CH1139099068
|Valorennummer:
|11390990
|EQS News ID:
|2231850
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2231850 19.11.2025 CET/CEST