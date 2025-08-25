Das Instrument UMD DE000A40ZVU2 UMT UTD MOB.TECHN. KONV EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 25.08.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument UMD DE000A40ZVU2 UMT UTD MOB.TECHN. KONV EQUITY has its first trading date on 25.08.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
