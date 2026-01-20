DJ PTA-Adhoc: UMT United Mobility Technology AG: Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

UMT United Mobility Technology AG: Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

München, den 20.01.2026 (pta000/20.01.2026/10:45 UTC+1)

Der Vorstand der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU / ISIN: DE000A40ZVU2 / Ticker Symbol: UMD.DE) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats, auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 05. Dezember 2023 bzw. -- 7 Abs. 1 der Satzung, eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von bis zu 245.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien beschlossen. Der Platzierungspreis beträgt EUR 1,32 je Aktie und liegt damit rd. 3% unter dem Durchschnittskurs der Schlusskurse der letzten 5 Handelstage im Handelssystem Xetra.

Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten.

Die Mittel der Kapitalerhöhung sollen zum Ausbau von Vertriebs- und Supportstrukturen verwendet werden.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG") mit Sitz in München ist ein Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Das Unternehmen befindet sich mit seiner innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2, Ticker UMD.DE) werden im Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Handelssystem Xetra sowie auf weiteren Börsenplätzen in Deutschland gehandelt.

Haftungsausschluss:

Die hier beschriebene Kapitalerhöhung wird ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten. Für die Privatplatzierung wird kein Wertpapierprospekt und kein Wertpapier-Informationsblatt erstellt oder veröffentlicht. Es stellt ausdrücklich kein öffentliches Angebot, oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen des Vorstands der UMT AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "anstreben", "glauben", "schätzen", "planen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der UMT AG wesentlich von den hier dargestellten Informationen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Entwicklungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, des Wettbewerbsumfelds, Änderungen nationaler und internationaler Vorschriften - insbesondere in den Bereichen Technologie und Datensicherheit - sowie die Verfügbarkeit von Finanzierungen. Die UMT AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Aussender: UMT United Mobility Technology AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 20 500 680 E-Mail: investor.relations@umt.ag Website: www.umt.ag ISIN(s): DE000A40ZVU2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

