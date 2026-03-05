Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
"Unbegrenzte Munition?" - Ohne diesen kritischen Rohstoff bleibt es wohl nur ein Versprechen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40ZVU | ISIN: DE000A40ZVU2 | Ticker-Symbol: UMD
Tradegate
05.03.26 | 12:29
1,245 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,2251,28015:17
Dow Jones News
05.03.2026 15:33 Uhr
226 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG gibt erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bekannt

DJ PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG gibt erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bekannt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

UMT United Mobility Technology AG: UMT AG gibt erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bekannt

München, den 05.03.2026 (pta000/05.03.2026/15:00 UTC+1)

Die UMT United Mobility Technology AG (Ticker: UMD.DE, WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) gab heute bekannt, dass die vom Vorstand am 20. Januar 2026 beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert und im Handelsregister eingetragen wurde. Die Privatplatzierung wurde innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen und war überzeichnet.

Die neuen Aktien sind ab Beginn des laufenden Geschäftsjahres dividendenberechtigt und werden voraussichtlich in Kürze in den Handel aufgenommen.

Erik Nagel, Vorstandsvorsitzender der UMT United Mobility Technology AG, kommentierte:

"Die effiziente Durchführung dieser Kapitalerhöhung stärkt unsere finanzielle Flexibilität. Der Erlös unterstützt den weiteren Ausbau unserer Vertriebs- und operativen Kapazitäten."

Weitere Informationen zu UMT finden Sie unter https://umt.ag oder https://customsautopilot.com

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Das börsennotierte Unternehmen befindet sich mit seiner innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und sind im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UMT United Mobility Technology AG 
           Brienner Straße 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 20 500 680 
E-Mail:        investor.relations@umt.ag 
Website:       www.umt.ag 
ISIN(s):       DE000A40ZVU2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772719200712 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 09:00 ET (14:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.