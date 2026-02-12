Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 19.02.2026 um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Erik Nagel (CEO) und Heiko Luck (Sales DACH & EU). Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2026-02-19-14-00/UMDK-GR zur Verfügung gestellt.
© 2026 mwb research