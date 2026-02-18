DJ PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: Launch Customs Autopilot - agentengesteuerte KI-Plattform für Zoll- und Frachtprozesse

München, den 18.02.2026 (pta000/18.02.2026/13:45 UTC+1)

UMT United Mobility Technology AG (Ticker: UMD.DE, WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2, "UMT" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von KI-basierten Lösungen für automatisierte Unternehmensprozesse, hat heute die Einführung seiner agentenbasierten KI-Plattform bekannt gegeben, die internationale Kunden bei der Abwicklung von Zoll- und Frachtverfahren unterstützt.

• Zentrale Steuerung komplexer Zollanforderungen: Digitale Abwicklung und KI-Automatisierung für Unternehmen,

Verbände und Behörden in Europa und UK. • Reduktion manueller Fehler und Verzögerungen: Automatisierte Dokumentenprüfung, Validierung und Workflow-Steuerung

über eine integrierte Plattform. • Messbare Effizienzgewinne: 50-86% weniger Zeitaufwand und rund 70% geringere Personalintensität in

dokumentengetriebenen Prozessen.

Mit Customs Autopilot (https://customsautopilot.com) launcht die UMT AG eine KI-Plattform, mit der Unternehmen, Verbände und Behörden ihre Zoll- und Frachtlogistik aus einer Hand steuern können. Hintergrund sind die deutlich gestiegenen regulatorischen Anforderungen im europäischen und britischen Warenverkehr: Seit dem Brexit führen zusätzliche Zoll-, Sicherheits- und Meldepflichten mit umfangreichen Datensätzen und engen Fristen zu hoher administrativer Belastung, Fehleranfälligkeit und operativen Risiken in Lieferketten. Gleichzeitig erhöhen neue EU-Vorgaben - etwa im Bereich digitaler Fangzertifikate (CATCH) - die Anforderungen an Datenkonsistenz, Dokumentation und Nachweisführung.

Customs Autopilot adressiert diese strukturellen Herausforderungen durch den Einsatz der UMS Agentic Vision AI Lösung von UMT. Die Plattform erfasst Dokumente, Datenquellen und Kommunikationsinhalte automatisiert, prüft sie gegen regulatorische Anforderungen und überführt sie in nachvollziehbare, standardisierte Prozessschritte. Dadurch werden manuelle Eingriffe reduziert, Compliance-Risiken gesenkt und operative Abläufe skalierbar gemacht. Ein begleitendes White Paper mit detaillierter Beschreibung, Einordnung der regulatorischen Entwicklungen und konkreten Anwendungsfällen ist auf der Website der Gesellschaft (https://cdn.customsautopilot.com/cdn/UMT_White_Paper_Deutsch.pdf) hinterlegt. Die zugrunde liegende Plattformtechnologie wird darüber hinaus in weiteren Branchen, insbesondere dem Transport- und Logistiksektor, eingesetzt, in denen komplexe, dokumentenintensive Prozesse effizient, zeit- und kostensparend automatisiert werden müssen.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Das börsennotierte Unternehmen befindet sich mit seiner innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und sind im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. Das Ticker Symbol ist UMD.DE.

