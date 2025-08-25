In Deutschland scheint der IPO-Markt wieder Fahrt aufzunehmen. Nach einem Bloomberg-Artikel, wonach Stada das Comeback an der Börse plant, könnte auch der Prothesenhersteller Ottobock in wenigen Wochen ein Listing anstreben. Eine mittlere einstellige Milliarden-Euro-Bewertung scheint im Bereich des Möglichen. Das Debüt am deutschen Aktienmarkt sei derzeit für Ende September bis Mitte Oktober geplant, will das Handelsblatt aus Finanzkreisen und dem Umfeld des Unternehmens erfahren haben. Der Unternehmenswert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
